Vous 3 aperçu montre Joe Goldberg comme un père effrayant

Les nouveaux chapitres détailleront en détail les La crise du mariage de Joe et Love En plus d’accueillir un bébé et de nouvelles responsabilités, ils déménagent en Californie du Nord et leurs différences deviennent plus apparentes.

Le teaser commence par la voix off de Penn, qui prépare un gâteau fondant dans lequel se lit la phrase : “Bienvenue bébé”, tandis qu’il est indécis sur le nom qu’ils choisiront pour le petit. En fin de compte, il décide qu’il le nommera “Henri” et se demande : « Qui es-tu ? Il promet également d’être un bon père et d’être là pour lui chaque fois qu’il en a besoin.