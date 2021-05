Vous abandonnerez facilement cette fonctionnalité pour un smartphone moins cher

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Les fonctionnalités et les composants des smartphones sont comme des bonbons. Plus vous faites le plein et de meilleure qualité, plus le prix que vous finirez par payer est élevé. Cela ne veut pas dire que vous avez besoin des meilleures fonctionnalités pour avoir un appareil décent entre vos mains. C’est la raison même pour laquelle les fabricants de téléphones chinois ont si bien réussi à réduire l’excès de graisse des téléphones pour faire baisser leurs prix. Pourtant, si vous voulez le meilleur des meilleurs de la technologie des smartphones, vous cherchez à payer un prix plus élevé à coup sûr.

Nous vous avons donc donné, à nos lecteurs, une liste d’attributs de smartphone pour ne choisir qu’une fonctionnalité que vous êtes prêt à laisser passer facilement si cela signifie obtenir un téléphone à un prix inférieur. Vous avez choisi une caractéristique particulière parmi toutes les autres de la liste. Voici comment vous avez voté.

Quelles fonctionnalités de smartphone êtes-vous prêt à abandonner à un prix inférieur?

Résultats

Il est intéressant de voir qu’une majorité sur un total de plus de 4300 électeurs dans notre sondage a choisi la recharge sans fil comme la seule fonctionnalité à laquelle ils sont prêts à renoncer pour un téléphone moins cher. Plus de 45% des répondants ont voté en faveur de l’abandon de la recharge sans fil.

Comme vous pouvez le voir, notre liste comprenait également des fonctionnalités telles qu’un corps en verre et une connectivité 5G. Ces deux éléments constituaient le prochain ensemble de fonctionnalités que nos électeurs étaient prêts à supprimer pour obtenir un téléphone moins cher. 19,7% des sondés étaient d’accord pour ne pas avoir de téléphone avec une construction en verre, tandis que 8,2% ne craignaient pas de perdre la 5G. C’est compréhensible, car les téléphones à coque en verre ont leurs propres inconvénients et la 5G n’est toujours pas là où nous voulons qu’elle soit.

Certains des répondants ont également voté en faveur de la classification IP (6%) et du stockage extensible (5,9%) sur le bloc de hachage. Cependant, très peu étaient prêts à se séparer du dernier processeur Snapdragon de la série 800, de la charge rapide, des affichages à taux de rafraîchissement élevé et même des chargeurs intégrés et d’autres accessoires.

Vos commentaires

Les commentaires indiquent que de nombreux lecteurs souhaitent utiliser plus d’une fonctionnalité pour réduire le prix d’un téléphone. Mais le sondage lui-même ne permettait qu’un seul choix. Les lecteurs ont également noté qu’il y avait d’autres fonctionnalités dont ils aimeraient se débarrasser au nom des téléphones moins chers, le chargement sans fil étant l’une des fonctionnalités les plus couramment choisies. Voici ce que vous aviez à dire.

bigdav1178: «Glass body» aurait été mon premier choix; mais le «chargement sans fil» figurait en premier dans la liste, et je pourrais me passer de l’un ou l’autre. Je préférerais en fait perdre le verre même si ce n’était pas moins cher; Je n’ai jamais compris pourquoi une fragilité accrue équivaut à une prime?

dark5un: Je suis totalement d’accord. Tout ce que ce verre a fait pour moi, c’est de me faire m’inquiéter de tous les côtés et des angles de chute et de couvrir le téléphone pour qu’il ne se brise pas! J’adorerais un écran avant en plastique s’il donnait les mêmes performances d’écran tactile que le verre.

NubCake: Je voulais choisir la charge sans fil, les classifications IP, le corps en verre, 5G.

Chet: J’aurais choisi le chargeur dans la boîte, puis le corps en verre, puis l’indice IP. Ceci suivi d’un taux de rafraîchissement élevé, puis de 5 g. Bien que les deux derniers soient interchangeables car ils n’ajoutent pas vraiment de fonction au téléphone. 5G, je suis sûr que cela finira par le faire.

Shubham Sundrani: La caméra aurait dû être une option. Je n’utilise vraiment presque jamais l’appareil photo sur mon téléphone, mais les entreprises facturent probablement le plus sur cette base.

Sami Bhai: Le chargement sans fil et les corps en verre peuvent fonctionner.

Milivoe: Supprimez la charge rapide, la charge sans fil inversée, la 5G (elle est encore rarement disponible), l’affichage à taux de rafraîchissement élevé (qui se soucie de l’apparence du défilement, à quoi il ressemble lorsque vous arrêtez de défiler a un sens), un affichage incurvé, une quantité folle de caméras de haute qualité, y compris au moins la haute qualité de la caméra selfie, l’indice IP, les bosses de la caméra. Et j’échangerais tout cela juste pour un écran OLED, une énorme batterie (et je veux dire le double du standard phare énorme), le double du niveau de volume sur les haut-parleurs stéréo frontaux avec le triple du niveau des basses, un corps élégant au fini mat (arrière et côtés) iPhone people), ou métal brossé, caoutchouc brossé ou dos en plastique brossé, aspect plat et pointu (une sorte de combinaison d’iPhone 5, iPhone 12 et Sony Xperia 1 III niveau plat et pointu).

lincolnmon: Cela va sembler très différent de tout le monde, mais cet appareil photo trop cher doit disparaître. Je l’utilise comme un téléphone professionnel avec des médias consommant, sans en faire.

Albin: J’ai choisi la recharge sans fil, mais achètera en fait un téléphone qui manque à la plupart des autres. Le seul incontournable répertorié est le stockage extensible. Non répertorié: caméra selfie.

disqus_wqgHkhxYHN: J’évite activement les téléphones à dos en verre.

TheOracle: Je savais juste que la recharge sans fil gagnerait ce sondage. Je sais que beaucoup de gens trouvent cela pratique, mais c’est l’une des fonctionnalités les plus surfaites par les journalistes techniques. Plusieurs sondages sur divers sites ont montré que les gens utilisent et préfèrent la recharge filaire au choc total des sondeurs. Le même battage médiatique pour les écrans QHD il y a quelques années s’est éteint lorsque les fabricants ont compris que les gens étaient satisfaits du 1080p FHD.

Mr_Bucket: Étant donné l’option, je n’achèterais jamais un téléphone avec un corps en verre. Ça pourrait être le même prix et j’opterais quand même pour n’importe quel autre matériau tant qu’il est moins fragile. Dommage que j’ai cliqué sur «chargement sans fil» avant de savoir que c’était un sondage à choix unique. A bas les corps en verre!

Lumi Kløvstad: le chargement sans fil, le dernier processeur de la série 800, l’affichage à rafraîchissement élevé et les corps en verre peuvent tous aller au nom du prix, à mon humble avis. Les SoC des séries 600 et 700 sont en fait assez décents. 60Hz n’est pas haut de gamme, mais c’est la norme depuis des années, nous y sommes donc tous habitués, et le verre se brise trop facilement ET a des problèmes d’adhérence, vous mettez donc votre téléphone en verre dans un étui, ce qui va à l’encontre de l’intérêt d’avoir un joli téléphone en verre pour commencer, d’autant plus qu’il n’y a pas de charge sans fil.

Henry Park: toute technologie de recharge. Je n’ai ni besoin ni envie. Cela ruine les batteries plus rapidement, c’est donc généralement la première chose que je désactive.

Christian Hinayon: Chargement sans fil. tant qu’il a plus de 30 W de charge filaire, je donnerais certainement une charge sans fil pour un smartphone moins cher.

Shizuma: Cela doit vraiment être un sondage autorisé à choix multiples. Dans l’ordre de ce que je voudrais le plus abandonner pour des prix plus raisonnables …

-5G car la vitesse est fondamentalement inutile sur les téléphones.

-Chargement sans fil, je préfère de loin utiliser un chargeur à cordon plus rapide et plus économe en énergie.

-Modules de caméra massifs rigoureux, 1 caméra encastrée décente, peut-être 2 si le 2ème est un téléobjectif.

-Corps en verre, bien que je préfère un en aluminium, donc peu économique.

-Indication IP, sans couverture de garantie, une classification IP officielle est un coût supplémentaire sans signification.

– Taux de rafraîchissement élevé, amour sur les ordinateurs pour les jeux, pour les téléphones bien que ce ne soit qu’un tueur de la vie de la batterie.

-Stockage extensible, maintenant que nous avons de grandes options de stockage interne, ce n’est tout simplement plus nécessaire.