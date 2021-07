Vous achèteriez facilement Poco F3 GT sur OnePlus Nord 2

in

Le marché indien verra deux téléphones de milieu de gamme notables lancés cette semaine, à savoir le OnePlus Nord 2 et le Poco F3 GT. Les deux téléphones ressemblent à des achats assez solides et se vendraient respectivement 31 999 Rs (~ 428 $) et 30 000 Rs (~ 401 $).

Ces deux appareils partagent le même processeur de niveau phare MediaTek Dimensity 1200, mais ressemblent par ailleurs à des propositions radicalement différentes. Alors laquelle choisiriez-vous ? C’est ce que nous avons demandé la semaine dernière, et voici comment vous avez répondu.

Achèteriez-vous le Poco F3 GT ou le OnePlus Nord 2 ?

Résultats

Nous avons posé cette question le 14 juillet, accumulant 2 100 voix jusqu’à présent. Le gagnant était le Poco F3 GT, et ce n’était même pas proche. L’appareil Poco a recueilli un peu plus de 1 500 votes, soit plus de 70 % du total des votes. Nous n’avons reçu aucun commentaire sur l’article d’accompagnement, mais il est clair que le téléphone n’est pas en reste.

Le principal argument de vente du Poco F3 GT est une paire de boutons d’épaule rétractables, vous offrant ces contrôles physiques très importants dans les jeux. Mais vous obtenez également un écran OLED de 120 Hz, une batterie de 5 065 mAh avec une charge de 67 W et un système de caméra arrière triple de 64 MP.

Pendant ce temps, un peu plus d’un quart des personnes interrogées ont déclaré qu’elles achèteraient plutôt le OnePlus Nord 2. OnePlus positionne le téléphone comme milieu de gamme pour savoir si la qualité de l’image est importante pour vous, avec un appareil photo principal de 50MP. Il s’agit du même capteur IMX766 utilisé sur la caméra ultra-large de la famille OnePlus 9 et sur les caméras principales et ultra-larges de l’Oppo Find X3 Pro.

Le téléphone est également confirmé pour obtenir un panneau OLED à 90 Hz, tandis que les rumeurs font état d’une batterie de 4 500 mAh et d’une charge de 65 W également. En d’autres termes, le Nord 2 pourrait perdre du taux de rafraîchissement et de la capacité de la batterie, mais pourrait gagner sur le devant de la caméra.

Il convient également de noter que OnePlus n’a pas vraiment bénéficié d’un sentiment positif parmi les passionnés ces derniers temps. La société a récemment été prise dans une controverse d’étranglement et elle est essentiellement devenue une sous-marque Oppo plus tôt cette année. Il est donc possible que ces facteurs aient joué un petit rôle dans les résultats de ce sondage.

C’est tout pour cet article sur les résultats du sondage, merci d’avoir voté ! Quel téléphone choisiriez-vous ? Faites-le nous savoir via les commentaires ci-dessous.