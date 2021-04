Vous achèteriez un téléphone avec un chipset phare de 2019

Le Samsung Galaxy A82 serait en préparation avec un jeu de tir selfie perforé plus traditionnel et un appareil photo principal de 64MP. Mais une caractéristique surprenante pourrait être le chipset Snapdragon 855 Plus.

Sorti en 2019, la série Snapdragon 855 alimente le OnePlus 7T Pro et le Samsung Galaxy Z Flip. Bien qu’il ait pu offrir des performances phares à l’époque, il est sans doute un peu daté de 2021.

Cela dit, nous vous avons demandé si vous envisagiez d’acheter cette année un téléphone contenant un Snapdragon 855 Plus. Voici ce que vous nous avez dit.

Envisagez-vous d’acheter un téléphone Snapdragon 855 Plus en 2021?

Résultats

Nous avons vu plus de 1 300 votes sur ce sondage. Un peu moins de 70% de ces électeurs admettent qu’ils envisageraient d’acheter un appareil avec le Snapdragon 855 Plus cette année, à condition qu’il offre un bon rapport qualité-prix.

Environ 20% des électeurs sont plus fermés d’esprit, déclarant qu’ils voudraient les derniers chipsets dans les derniers téléphones. Un peu moins de 11% des électeurs sont sur la clôture, votant «peut-être».

Bien entendu, les performances d’un smartphone dépendent également de nombreux facteurs au-delà du chipset. Bien que la série Snapdragon 855 puisse être un peu longue dans la dent, Samsung devrait s’assurer que d’autres fonctionnalités peuvent maintenir la tête de l’A82 au-dessus de l’eau.

Cependant, les puces plus anciennes comportent également des mises en garde. Voici quelques points de vue et préoccupations de nos lecteurs.

Voici ce que tu avais à dire

Wongwatt: Ce n’est qu’une chose à cause de la pénurie mondiale de puces, je me préoccuperais de savoir où ils ont trouvé ces SD855 SOCs. 990.who’s_ur_buddha: C’est une puce de 2 ans, la 855! Les capacités d’IA des puces évoluent rapidement. Une puce de 2 ans n’est pas à l’épreuve du futur 3 ans plus tard.Tommy Crosby: Mon seul vrai reproche à utiliser d’anciens chipsets Flagahip au lieu des nouveaux de milieu de gamme est la possibilité d’apporter des mises à jour des appareils. Nous savons tous que Qualcomm adore abandonner la prise en charge des nouvelles versions d’Android après quelques années. Mais si Samsung peut promettre ses 3 à 4 dernières années de mises à jour du nouveau téléphone quel que soit le SoC, eh bien, pourquoi ne pas les utiliser?

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez d’autres idées, assurez-vous de les déposer ci-dessous.