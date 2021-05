Vous achèteriez un téléphone Honor maintenant que Google semble être de retour

Huawei a été contraint de vendre la sous-marque Honor l’année dernière en raison des sanctions américaines en cours, et la société nouvellement indépendante a par la suite signé des accords avec une multitude de partenaires américains. Cela inclut Qualcomm, et Honor a confirmé que la prochaine série Honor 50 sera lancée avec le nouveau processeur Snapdragon 778G (parmi d’autres annonces notables de chipset).

Qu’en est-il de l’assistance Google? Eh bien, Honor Allemagne a noté dans un tweet supprimé depuis que la gamme Honor 50 viendrait avec Google Mobile Services (GMS). Cela nous a donc amenés à nous demander si les lecteurs d’Android Authority achèteraient un téléphone Honor maintenant que les services Google semblent être de retour.

Achèteriez-vous un téléphone Honor maintenant que l’assistance Google revient?

Résultats

Nous avons publié le sondage le 24 mai et il a reçu un peu plus de 3 100 votes. Il s’avère que les deux tiers des lecteurs de l’Autorité Android interrogés achèteraient un téléphone Honor à la lumière du support apparent de Google. Il est également facile de comprendre l’enthousiasme, car ce serait la première fois que les téléphones Honor recevraient le support de Google depuis 2019. Ces nouveaux appareils Honor seront également équipés de silicium Snapdragon et du skin Magic UI, ce dernier étant étroitement lié à celui de Huawei. Peau EMUI.

Pendant ce temps, 17% des lecteurs interrogés ont déclaré qu’ils n’achèteraient pas de téléphone Honor maintenant que Google est apparemment à bord. Les commentaires indiquent une aversion pour les logiciels précédents de Huawei et Honor, l’absence de chargeur de démarrage déverrouillable sur les appareils précédents et le scepticisme des marques chinoises.

Environ 16% des personnes interrogées ne voulaient pas acheter un téléphone Honor avec l’assistance de Google, votant «peut-être» en conséquence. Cela est compréhensible, car nous n’avons pas encore de détails sur ces nouveaux téléphones, mis à part les chipsets et la présence du skin Magic UI. De plus, Honor a affirmé que ses nouveaux téléphones Honor Magic auraient une excellente qualité d’image. Mais d’autres détails comme le reste de la fiche technique, la disponibilité et les prix ne sont évidemment pas encore connus.

commentaires

Skifarterking: EMUI et la politique de chargeur de démarrage verrouillé sont un facteur décisif pour moi, mais surtout EMUI. Evie: Non parce que le dernier honneur que j’ai eu, vous ne pouviez pas changer le lanceur. C’est nul. Certainement un facteur décisif pour moi. SanBlarnoi: Si le chargeur de démarrage peut être déverrouillé (et qu’il existe une communauté rom personnalisée): oui (s’ils offrent quelque chose que j’aime) sinon: pas question Beardednomad: Si les téléphones sont bons, pourquoi pas. Jay Deezy: Je le ferais certainement. À l’époque, le Honor 8 était un excellent rapport qualité-prix et une taille parfaite pour moi. Appareil photo fantastique et autonomie fiable. J’espère qu’ils les fabriquent encore comme ça! Ralph Knight Mogridge: préférerait Honor mobile avec Harmony OS

Merci d’avoir voté dans notre sondage et d’avoir laissé des commentaires. Qu’aimeriez-vous voir sur les appareils Honor en 2021? Faites-nous savoir ci-dessous.