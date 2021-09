Vous aidez les vendeurs à découvert si vous gagnez des intérêts sur Bitcoin ⋆ Crypto new media

Visitez l’article original*

L’acte apparemment innocent de gagner des intérêts sur le bitcoin soutient en réalité les vendeurs à découvert.

Pourquoi les institutions offrent-elles des paiements similaires à des intérêts pour vos dépôts Bitcoin ?

La seule raison est qu’ils gagnent encore plus d’argent en prêtant votre bitcoin à d’autres personnes. Mais à qui et dans quel but ?

Pourquoi quelqu’un voudrait-il emprunter du Bitcoin ?

Pourraient-ils déposer ce bitcoin dans une autre institution qui paie des intérêts encore plus élevés ? Cela semble peu probable. La plupart des entreprises réduisent le montant que vous gagnez à mesure que votre solde augmente. Même s’il y avait un club gigachad qui paie des taux d’intérêt plus élevés que ceux proposés à la plèbe, pourquoi quelqu’un voudrait-il payer de l’argent pour détenir temporairement des bitcoins ?

Pourraient-ils utiliser ce bitcoin comme garantie pour un prêt à faible taux d’intérêt sur fiat ? Cela semble également peu probable, car ils devraient payer des intérêts sur les deux prêts, ce qui serait plus élevé qu’un simple prêt fiduciaire, et ils s’exposeraient à des appels de marge si le prix du bitcoin chutait.

Quelles sont les autres utilisations possibles du bitcoin emprunté ? Je pense que c’est à utiliser dans un commerce à effet de levier.

Vous pouvez utiliser le bitcoin comme garantie pour les positions longues à effet de levier, mais vous pouvez également utiliser le fiat, il est donc peu probable que les gens empruntent du bitcoin pour des positions longues ou à effet de levier.

Vous pouvez également vendre à découvert le bitcoin que vous avez emprunté, avec effet de levier ou non. C’est probablement l’une des raisons d’emprunter votre bitcoin.

Il existe également des produits dérivés, dont certains nécessitent la possession de bitcoin. Les dérivés les plus courants sont les options et les futures.

Un rapide pas à pas sur les dérivés

Les options se présentent sous deux formes : les options de vente et les options d’achat. L’un ou l’autre peut être acheté ou vendu.

Met

Les acheteurs de put obtiennent le droit de faire en sorte que le vendeur de put leur achète des bitcoins à un prix spécifié (appelé prix d’exercice) un jour spécifié (appelé jour d’expiration). Si le prix au comptant du bitcoin à l’expiration est supérieur au prix d’exercice, ils ne sont pas obligés de vendre le bitcoin – cela n’a pas de sens économique de vendre le bitcoin à un prix inférieur à ce que le marché libre est prêt à payer. Le vendeur put est obligé si l’acheteur veut « exercer » l’option.

Pour être un vendeur de put, il vous suffit de montrer suffisamment d’argent pour remplir votre éventuelle partie du contrat. Pas besoin d’emprunter du bitcoin pour cela.

Pour être un acheteur de vente, vous n’auriez pas besoin de détenir de bitcoin, car vous achetez le droit de faire en sorte que quelqu’un vous achète des bitcoins. Si le contrat avait une valeur à la date d’expiration, vous pourriez le revendre à quelqu’un d’autre qui détient des bitcoins.

Appels

Les acheteurs d’appels obtiennent le droit de demander au vendeur d’appels de leur vendre des bitcoins au prix d’exercice le jour d’expiration. Si le prix au comptant du bitcoin à l’expiration est inférieur au prix d’exercice, ils ne sont pas obligés d’acheter le bitcoin – vous n’achèteriez pas de bitcoin au prix d’exercice si vous pouviez l’acheter moins cher ailleurs. Comme pour les puts, le vendeur du call est obligé si l’acheteur veut « exercer » l’option.

Pour être un acheteur d’appel, vous n’auriez pas besoin de détenir de bitcoin, car vous achetez le droit de demander à quelqu’un de vous vendre des bitcoins. Vous n’auriez même pas besoin d’argent pour acheter tous les bitcoins du contrat, car vous pourriez revendre l’option à profit si le contrat a une valeur à l’expiration.

Cependant, les vendeurs d’appels sont une autre histoire. Pour vendre un appel, vous devez prouver que vous disposez de suffisamment de bitcoins pour remplir votre part possible du contrat. Cela signifie souvent que vous devez déposer tous les bitcoins pour les appels que vous avez l’intention de vendre. Mais vendre un call est essentiellement une position baissière. Vous pariez que le bitcoin ne dépassera pas le prix d’exercice que vous avez choisi de vendre. Les vendeurs d’appels peuvent être les personnes qui empruntent le bitcoin que vous avez déposé.

Contrats à terme

Les contrats à terme sont des obligations d’acheter et de vendre des bitcoins au prix d’exercice à la date d’expiration. Une personne achète le contrat, ce qui l’oblige à acheter une certaine quantité de bitcoin pour le prix d’exercice à la date d’exécution. Une personne vend le contrat, ce qui l’oblige à vendre une certaine quantité de bitcoin au prix d’exercice à la date d’exécution.

Les acheteurs de contrats à terme sont similaires aux acheteurs d’appels, sauf qu’ils devront prouver qu’ils disposent des liquidités nécessaires pour remplir leur part du contrat.

Les vendeurs à terme sont similaires aux vendeurs sur appel. Ils sont un autre candidat pour qui pourrait emprunter votre bitcoin.

Qui sont les emprunteurs Bitcoin ?

Voici donc la liste des candidats susceptibles d’être intéressés par l’emprunt de votre bitcoin :

Appelez les vendeurs – Les personnes qui voient un avantage limité au bitcoin à une date spécifiée. Vendeurs à terme — Les personnes qui pensent que le prix du bitcoin sera inférieur à un niveau choisi à une date spécifiée. Vendeurs à découvert — Les personnes qui pensent que le prix du bitcoin baissera dans un proche avenir.

Et ce qui est intéressant, c’est qu’ils doivent gagner plus d’argent avec que vous n’en gagnez en intérêts, sinon ils ne le feraient pas.

La vente à découvert est-elle nécessairement mauvaise ?

Lorsqu’un hodler aux mains de diamants dépose une partie de sa pile pour recevoir une fraction de pour cent par mois, il fournit un approvisionnement aux vendeurs à découvert, ce qui augmente le volume de vente. Cela dilue artificiellement la pression d’achat qui se produit naturellement à mesure que la base d’utilisateurs augmente et que les Bitcoiners existants continuent à DCA. Si la seule vente était des conversions organiques par les détenteurs de bitcoins pour payer les dépenses, le prix au comptant du bitcoin serait probablement beaucoup moins volatil.

Bien que la volatilité ne soit pas mauvaise, des mouvements brusques à la baisse peuvent avoir pour effet d’effrayer les nouveaux utilisateurs jusqu’à ce que la volatilité diminue.

Qui se soucie du prix spot du Bitcoin ?

Beaucoup d’entre nous sont là pour la révolution, pour la séparation de l’argent et de l’État. Mais cette perspective ne vient qu’une fois que vous en avez appris un peu sur le bitcoin.

Qu’est-ce qui attirera les 100 prochains millions de maximalistes en bitcoins ? L’explosion au-dessus de 60 000 a fait tourner de nombreuses têtes fin 2020, y compris celles des réseaux d’information financière, des grandes banques et de leurs clients les plus riches. La technologie NgU (« Number go Up ») est ce qui convaincra les precoiners curieux de scruter le terrier du lapin. Une fois que vous en savez assez sur le bitcoin, personne ne devient moins optimiste.

Que se passerait-il si la plèbe cessait d’aider les vendeurs à découvert ?

Si tout le monde retirait ses précieux sats aux entreprises qui prêtent aux vendeurs à découvert, les taux de ces prêts devraient augmenter. Cependant, les taux augmenteraient à la fois pour les vendeurs à découvert et pour ceux qui continuent d’aider les vendeurs à découvert.

De la position de la plèbe, nous avons un dilemme du prisonnier. Pour ceux qui ne connaissent pas le dilemme du prisonnier, imaginez que vous ayez deux participants. Si les deux coopèrent, les deux en bénéficient. Si l’un coopère et que l’autre trahit, le traître est récompensé. Dans cette situation, la plèbe est partie prenante. Coopérer les uns avec les autres implique de retirer vos satoshis, tandis que trahir implique de déposer vos sats pour que d’autres puissent les emprunter.

Si personne ne se retire ou, pire, si les dépôts continuent d’augmenter, l’offre liquide de bitcoin restera suffisamment élevée pour que la vente à découvert soit facile et que tout effet sur le marché au comptant se poursuive. Je ne peux pas quantifier quel est cet effet, mais il est nécessairement supérieur à la valeur que la plèbe reçoit en paiements d’intérêts, sinon les grandes institutions ne pourraient pas se permettre de faire ces paiements.

Si seulement une partie de la plèbe se retire, ceux qui continuent à collaborer seront récompensés par des taux d’intérêt plus élevés. Malheureusement, la bonne plèbe qui retire ses sats sera toujours soumise à l’effet de la vente à découvert sur le marché au comptant.

Si chaque sat est retiré, l’offre de bitcoins des vendeurs à découvert est réduite, peut-être au point que la vente à découvert de bitcoins à effet de levier devient trop coûteuse ou trop risquée pour justifier l’effort. Vous ne pouvez pas vendre quelque chose à découvert si personne ne vous le prête. Dans ce scénario, la plèbe gagne. La technologie NgU fera son travail et les réseaux d’information, déconcertés par la montée fulgurante en termes fiduciaires, commercialiseront le bitcoin auprès des masses. Les entreprises et les gouvernements adopteront le bitcoin comme méthode de paiement et plus tard comme unité de compte.

La croissance de la base d’utilisateurs de bitcoins et l’adoption généralisée se produiront même si nous continuons à aider les vendeurs à découvert, mais sans cette pression de vente artificielle, nous pourrions y arriver beaucoup plus tôt.

