Vous aimez Bitcoin ? Savez-vous qu’il génère 2 25 90 000 kilogrammes de déchets électroniques chaque année ? Voici comment

Au-delà de l’énorme quantité d’énergie utilisée dans le processus d’extraction de bitcoins, la crypto-monnaie a un autre problème majeur : générer des tonnes de déchets électroniques. Les déchets électroniques par an, mardi, s’élevaient à 22,59 kilotonnes métriques (2,25 crore kilogramme) comparables aux petits déchets d’équipement informatique des Pays-Bas, a montré Bitcoin Electronic Waste Monitor de Digiconomist. “La raison en est que l’extraction de Bitcoin est effectuée avec du matériel spécialisé (à usage singulier), qui devient obsolète tous les 1,5 ans environ”, a-t-il déclaré. Les déchets électroniques ont enregistré un record absolu de 30,39 kilotonnes (3,07 crore kilogramme) le 9 mai de cette année avant de chuter à 14,99 kilotonnes le 29 juin – le plus bas depuis les niveaux de juin 2019, selon les données.

En fait, le bitcoin génère 242,50 grammes de déchets électroniques en moyenne par transaction traitée sur la blockchain. Cela équivaut au poids de 1,48 iPhone 12 ou 0,49 iPad. Expliquant comment le bitcoin génère des déchets électroniques, Digiconomist a déclaré qu’au sein du réseau bitcoin, toutes les machines minières participantes se font concurrence pour obtenir la récompense de générer un nouveau bloc pour la blockchain sous-jacente de bitcoin. La chance de créer un nouveau bloc pour la blockchain est proportionnelle à sa part de la puissance de calcul totale.

« Dans un tel environnement, les mineurs ne peuvent rivaliser qu’en termes de rentabilité. Les machines d’extraction nécessitent de l’énergie pour générer des hachages. Par conséquent, l’efficacité de ce matériel est déterminée par la quantité d’électricité requise pour effectuer un certain nombre de calculs. Plus il y a de calculs par unité d’énergie, plus une machine peut être rentable. Cela a provoqué une course folle pour développer du matériel minier plus efficace », a-t-il ajouté.

Par rapport aux 242,50 grammes de déchets électroniques moyens générés par 1 transaction bitcoin, 10 000 transactions Visa ne génèrent que 40 grammes de déchets électroniques. « La seule façon de rendre Bitcoin vraiment durable est de remplacer son mécanisme de minage. Des alternatives à cela (par exemple, une preuve de participation) sont déjà disponibles et utilisées par un éventail de crypto-monnaies alternatives », a déclaré le moniteur.

Selon un récent rapport de recherche de Bloomberg, la puissance totale consommée par le réseau bitcoin a déjà franchi le niveau de consommation de 2020 d’environ 67 térawattheures (TWh) et d’ici la fin de 2021, l’exploitation minière devrait consommer 91 TWh d’énergie — autant que le Pakistan. Selon le Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index de l’Université de Cambridge, la consommation d’énergie du bitcoin est étroitement liée aux coûts financiers encourus dans l’exploitation minière ainsi qu’à la trajectoire de prix attendue du bitcoin.

