Vous aimez les rendus apparents de Google Pixel 6

Il est pratiquement garanti que Google travaille sur un Pixel 6 cette année, mais le pronostiqueur Jon Prosser a affirmé que la société travaillait à la fois sur un Pixel 6 et un Pixel 6 Pro.

Le fuyant a également publié des rendus supposés des deux téléphones, montrant un arrière avec un boîtier de caméra en forme de visière. Nous obtenons également une bande orange au-dessus du boîtier et un dos blanc ou orange clair sous la bosse. Alors, que pensent les lecteurs d’Android Authority de ces rendus? Nous avons publié un sondage et voici comment vous avez voté.

Que pensez-vous des rendus apparents du Pixel 6?

Résultats

Plus de 3600 votes ont été exprimés après la publication du sondage le 13 mai, et il semble que Google soit un gagnant ici si ces rendus sont réellement exacts.

Environ 72% des répondants ont déclaré avoir aimé le design, avec des commentaires suggérant que le look est un changement rafraîchissant par rapport aux autres appareils sur le marché. Google ne serait pas la seule entreprise à sortir des sentiers battus, des appareils tels que le Samsung Galaxy S21 et le Poco M3 violets étant également un départ.

Sinon, près de 28% des lecteurs disent détester le design supposé. La plupart des commentaires négatifs donnant une raison de leur dédain pointent vers le “laid” bosse de la caméra.

Quoi qu’il en soit, j’espère que Google coche de nombreuses cases sur la fiche technique cette année. De plus de caméras et de meilleurs capteurs à la puissance phare et plus encore, nous avons une grande liste de souhaits pour ces téléphones.

commentaires

Robert Palmar: À en juger par l’esthétique seule, le look est vraiment beau et rappelle l’Art Déco, mon style de design préféré.Jeremy Mckenzie: J’adore le nouveau design. Et, j’ai hâte de voir la montre Pixel! Shmchuck: J’aime bien plus le Pixel 5 arrondi Justin Martin: Mec, je suis content d’avoir basculé sur le Galaxy quand je l’ai fait. Cela semble hideux! Dattebayo: ce qui est avec la merde orange en haut de la bosse de la caméra laide.Rrrockhound: Je l’aime! Il est temps que quelqu’un brise la tyrannie du look de l’île de la caméra dans le coin.Richard N Zippler: Je n’aime pas cette bosse de caméra, pouvons-nous revenir à quand ils essayaient de s’en débarrasser ? alfonzso: Retour sur le Nexus 6PJuan Carlos: Intéressant, je l’aime bien, je change le 8t pour le 6 pro

Merci d’avoir voté dans votre sondage et d’avoir laissé des commentaires! Qu’aimeriez-vous voir de Pixels en 2021? Faites-nous savoir ci-dessous.