Vous aimez une frite ? Vous pourriez être payé 250 £ pour tester les petits déjeuners du constructeur .

Faim? (Photo : BuildPix/Photographie de construction/Avalon/.)

Êtes-vous obsédé par le repas le plus important de la journée ? Êtes-vous toujours à la recherche des meilleurs pommes de terre rissolées ? Aimez-vous l’argent?

Si vos réponses à ces questions sont « oui », alors cela pourrait être l’occasion pour vous.

MyJobQuote est à la recherche de Builder’s Breakfast Testers qui seront payés 250 £ pour les aider à trouver le meilleur en Angleterre.

Les candidats retenus devront juger la nourriture en utilisant des critères tels que le goût général, le rapport qualité-prix, la qualité des produits, le rapport entre les produits du petit-déjeuner et l’appétence de l’apparence générale.

En plus du chèque de paie de 250 £, les gagnants recevront un budget de nourriture et de voyage vous permettant de parcourir votre région en essayant une gamme de restaurants.

Les emplois sont disponibles dans :

Birmingham Bristol Newcastle Leeds Manchester Liverpool Southampton Plymouth

Plus de nourriture



Cela ressemble à votre tasse de thé? Vous pouvez postuler via le site jusqu’au dimanche 8 août à 21h.

Vous devrez remplir un court questionnaire, notamment en expliquant pourquoi vous devriez être choisi pour le poste.

Vous ne pouvez participer qu’une seule fois et vous devez être un résident britannique âgé de 18 ans ou plus.

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk



Lien source

