Vous aimez utiliser des autocollants WhatsApp ? Voici comment transférer rapidement des autocollants de chat à l’aide de cette nouvelle fonctionnalité : vérifiez les détails

WhatsApp testerait une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de transférer rapidement des autocollants à leurs contacts. La fonctionnalité sera cependant initialement lancée pour les utilisateurs bêta sur Android et atteindra plus tard tous les utilisateurs. Le développement intervient après que WhatsApp a introduit un créateur d’autocollants personnalisés sur son application pour ses utilisateurs de bureau et Web afin de leur permettre de créer de nouveaux autocollants.

Les gens sur WhatsApp échangent quotidiennement des autocollants et ces petits visuels sont devenus une source de communication importante, mais aussi la plus populaire de nos jours.

WhatsApp, propriété de Meta (anciennement Facebook), a également autorisé des applications tierces à créer des autocollants pour sa plate-forme. Les gens téléchargent quotidiennement différents types d’autocollants pour une communication bonne mais efficace. Le développement a été partagé par le tracker de fonctionnalités WhatsApp WABetaInfo. Il a déclaré que la version bêta d’Android 2.21.24.11 a apporté le raccourci dédié pour permettre aux utilisateurs de transférer rapidement des autocollants. La mise à jour est apparue pour certains bêta-testeurs sur les versions antérieures, selon les sources médiatiques de confiance.

Où trouvera-t-on cette fonctionnalité ?

La fonction de raccourci (en avant) sera visible à côté de l’option d’autocollant. Il permettra aux utilisateurs de partager les autocollants instantanément avec d’autres sur leur liste de contacts WhatsApp.

Comment utiliser

Il vous suffit d’appuyer sur le raccourci, puis de sélectionner le contact avec lequel vous souhaitez partager l’autocollant. Le processus aidera à réduire le processus normal, qui prend relativement beaucoup de temps, où l’utilisateur appuie d’abord sur l’autocollant, maintient puis appuie sur l’option avant de la barre supérieure. L’application dispose déjà d’une option de raccourci vers l’avant pour les images qui fonctionne de la même manière. Il aide les utilisateurs à partager rapidement des images avec des contacts.

