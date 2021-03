Vous allez à Bangalore? Des rapports de test RT-PCR négatifs sont désormais nécessaires pour voyager; des détails

La règle est applicable à tous, même si la personne est un résident de Bengaluru.

Compte tenu de la récente augmentation des cas de coronavirus, Bengaluru a ajouté une directive pour les voyages interétatiques indiquant que tous les voyageurs venant à Bengaluru de n’importe quel État devront montrer un rapport RT-PCR négatif à partir du 1er avril. Le ministre de la Santé et de l’Éducation médicale, K Sudhakar, a souligné que les cas d’infection au COVID-19 sont susceptibles d’augmenter encore dans les prochains jours et pour cela, ils doivent prendre de telles mesures. Il a ajouté que 60% du nombre total de cas dans la ville sont des voyageurs. Par conséquent, tous ceux qui visitent la ville doivent faire leurs tests COVID-19.

Sudhakar a également déclaré que cette règle était applicable à tous, même si la personne est un résident de Bengaluru. En fait, la règle s’applique également aux personnes venant à Bengaluru de n’importe quelle partie du Karnataka. Cette décision est intervenue un jour après que Bengaluru Urban ait été identifiée comme l’une des 10 villes avec les cas viraux les plus actifs et la seule en dehors du Maharashtra. Les chiffres montrent à ce jour 11 520 cas actifs dans la ville. Cela représente près de 70% du nombre total de cas de coronavirus dans l’État.

Un rapport de l’IE a noté que les responsables de la ville examinent actuellement les mesures de confinement dans la capitale du Karnataka afin que des mesures plus strictes puissent être adoptées et que la transmission virale soit maîtrisée.

Jusqu’à présent, l’État ne demandait que des rapports RT-PCR négatifs de personnes voyageant du Pendjab, du Maharashtra et du Kerala. Cependant, cela s’applique désormais à tous. Il est à noter que ces rapports de test RT-PCR ne doivent pas dater de plus de 72 heures avant le départ. Toute personne sans rapport de test sera testée pour COVID-19 aux points d’entrée et sera mise en quarantaine jusqu’au moment où elle recevra un résultat négatif pour l’infection à coronavirus.

