Vous allez avoir besoin de cette prise pour économiser sur votre facture d’électricité si vous payez beaucoup plus que la normale | La technologie

La facture d’électricité ne cesse d’augmenter et vous devrez maîtriser la consommation énergétique de vos appareils. Cette prise est bon marché et vous permet de savoir exactement combien vous consommez.

Les problèmes générés par hausse continue du prix de l’énergie, avec un record absolu semaine après semaine et qui s’accentuera cet hiver, amène de plus en plus de personnes à prendre en compte la dépense de chaque appareil de leur maison.

Pour garder les frais de lumière à distance que font vos produits ménagers, en plus de faire quelques changements dans les habitudes, vous aurez besoin de prises intelligentes pour allumer, éteindre et savoir combien un produit consomme.

À l’heure actuelle, cette prise intelligente de Flux est l’une des moins chères avec mesure de la consommation d’électricité que vous pouvez trouver sur Amazon. Il ne coûte que 11,99 euros.

Prise intelligente avec contrôle de la consommation d’énergie, compatible avec Google Home et Amazon Alexa.

Sa meilleure caractéristique est qu’en plus d’avoir un design compact, il a une mesure de la consommation d’électricité intégrée, quelque chose que les autres prises WiFi bon marché que vous pouvez trouver dans les magasins en ligne n’incluent pas.

En plus de maîtriser la consommation d’énergie depuis votre application, est compatible avec Google Home et Alexa. Donc, si vous avez un mobile Android, il vous suffit de dire à Google d’allumer ou d’éteindre la prise.

Si vous avez un haut-parleur Echo d’Amazon, vous pouvez également le contrôler avec votre voix avec un simple « Alexa, éteignez la prise » afin qu’il arrête instantanément de gaspiller de l’énergie.

Autres alternatives

Heureusement, le marché regorge d’options lors du choix d’un produit tel qu’une prise intelligente, mais qui dispose également d’une mesure de la consommation d’électricité.

Ce sont quelques-unes des meilleures alternatives que vous pouvez obtenir dès maintenant sur Amazon.

Méross MSS310

13,59 € sur Amazon

Cette prise intelligente Meross est une de ses versions compatible avec sa propre application, mais aussi avec Alexa et Google. Autrement dit, ce n’est pas la version compatible avec Siri et HomeKit.

La prise Meross dispose d’une option qui vous permet de voir en temps réel la consommation électrique du produit que vous avez connecté, elle dispose également d’un bouton marche/arrêt manuel.

Vous pouvez l’acheter en solde sur Amazon pour moins de 13 euros. Ou le pack de 2 prises pour 21,99 euros.

TP-Link Kasa KP115

26,79 € sur Amazon

Si vous recherchez une prise de l’une des marques les plus reconnues dans le monde de la connectivité domestique telle que TP-Link, dans sa gamme de produits Internet des objets, elle a cette prise TP-Link Kasa KP115.

C’est une prise avec contrôle via application grâce à sa connectivité WiFi. Il ne nécessite pas de hub et est également compatible avec Alexa, Google Home et Samsung SmartThings.

Il dispose également d’une vue de la consommation électrique en temps réel et avec des graphiques qui montrent son évolution d’utilisation.

Sur Amazon, il est disponible pour 26,79 euros.

Teckin SP22

29,99 € sur Amazon

Teckin SP22 C’est une prise compacte, avec un bouton de commande manuelle et avec WiFi pour pouvoir la contrôler où vous voulez.

Il dispose d’un moniteur de consommation électrique pour savoir non seulement combien un produit consomme actuellement, mais aussi quand il a consommé au fil du temps pour savoir quelles heures il a été le plus utilisé et combien cela pourrait vous coûter.

Il est compatible avec Google Home et avec Alexa pour allumer, éteindre ou faire l’une de ces actions à un moment précis de la journée.

Vous pouvez vous procurer un pack de 4 de ces plugs pour seulement 29,99 euros appliquer le coupon de 8 euros de réduction supplémentaire.

