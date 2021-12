Vous allez « brûler pour » la collaboration Pat McGrath x Bridgerton

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous pensons que vous pourriez les aimer à ces prix. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

Nous attendions avec impatience la saison 2 de la série à succès de Netflix Bridgerton depuis que nous avons terminé l’épisode final de la saison 1. Du drame familial aux incidents de rencontres en passant par les événements officiels exagérés, il était difficile de quitter des yeux votre écran de télévision. C’est juste une série incroyablement passionnante pour l’intrigue, le dialogue et très honnêtement, les visuels. Les cheveux, le maquillage et les costumes du spectacle sont juste un niveau de sophistication supérieur.

Qui ne voudrait pas apporter ce glamour dans sa vie ? Pas étonnant Reese Witherspoon fille philippe signé pour être le visage de la collaboration de maquillage Pat McGrath Labs x Bridgerton. Cette collection comprend des fards à joues, des ombres à paupières et des surligneurs qui flattent toutes les carnations. Comme dirait le duc d’Hastings, on « brûle pour » cette collection…. et on espère déjà une deuxième goutte.