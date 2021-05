Vous allez l’obtenir! Comment Tom Petty s’est épanoui en tant qu’auteur-compositeur

Né et élevé à Gainesville, Floride, Tom Petty Il a d’abord attrapé le virus du rock’n’roll lorsqu’il a rencontré Elvis à l’âge tendre de 10 ans. Son moment eureka, cependant, est venu trois ans plus tard quand il a vu Les Beatles sur The Ed Sullivan Show et s’est rendu compte que sa vraie vocation venait de le frapper entre les yeux. Cette révélation le mettrait sur la voie d’une carrière sans précédent – à la fois avec son célèbre groupe, The Heartbreakers, et en tant qu’artiste solo – et la sortie d’albums classiques, parmi lesquels Damn The Torpedoes, You’re Gonna Get It! et la fièvre de la pleine lune.

Le 9 février 1964, la légendaire première machine à sous Sullivan des Fab Four a lancé un million de groupes de garage américains de courte durée, mais pour Tom Petty, le rock’n’roll a été construit pour durer. Bien qu’à peine dans l’adolescence, il avait l’intelligence et le dévouement pour suivre son rêve quel que soit le temps que cela prenait. Pourtant, comme Petty le découvrit bientôt, la formation d’un fidèle suivant exigeait également de la patience; alors qu’il a formé Mudcrutch avec les futurs Heartbreakers Benmont Tench et Mike Campbell à la fin des années 60, le groupe a passé des années à payer ses cotisations dans les États du Sud avant de finalement déménager à Los Angeles en 1974.

Mudcrutch a enregistré un single pour l’empreinte Shelter avant que Petty, Tench et Campbell ne forment une nouvelle équipe avec deux exportateurs de Floride fraîchement recrutés, le batteur Stan Lynch et le bassiste Ron Blair. Initialement collé avec Shelter, les débuts éponymes du groupe en 1976 ont fait des vagues au Royaume-Uni et en Australasie, mais c’était leur deuxième sortie, le bien intitulé You’re Gonna Get It !, qui a négocié leur percée commerciale dans leur cœur des États-Unis.

Sorti le 2 mai 1978, et essentiellement un raffinement du premier album acclamé par la critique de The Heartbreakers, You’re Gonna Get It! était un disque rock serré et accessible, plein de mélodies favorables à la radio et de refrains contagieux. En effet, ses deux singles dérivés – le carillon, Byrds-y «Listen To Her Heart» et le graveleux et moulant «I Need To Know» – ont marqué un temps d’antenne significatif pour le groupe, ce dernier décrochant également juste à l’extérieur. le Top 40 du Billboard Hot 100.

En vérité, cependant, Tom Petty était en plein essor en tant que compositeur de chansons, et son talent pour écrire des crochets de tueur garantissait que vous allez l’obtenir! débordé de succès potentiels. Les Heartbreakers, eux aussi, ont fait preuve d’une polyvalence impressionnante: qu’ils soient entrés dans des hymnes d’acier («When The Time Comes»; la chanson titulaire alimentée par la vengeance), communiquant avec leurs racines sudistes sur des rockers teintés d’Amérique («Too Much Ain’t Assez ») ou en élaborant des chansons d’amour évocatrices à la Springsteen (« Magnolia »), la talentueuse équipe de Petty était clairement sur la bonne voie pour puiser dans la conscience du grand public.

Étrangement, bien que Rolling Stone ait noté sa «cohésion stylistique impressionnante», l’album a plutôt divisé les critiques à sa sortie. La base de fans toujours en plein essor du groupe, cependant, était unie, et vous allez l’obtenir! a finalement culminé à un impressionnant n ° 23 sur le Billboard 200 américain, passant à l’or dans le processus. Culminant dans un spectacle acclamé (et souvent contrefait) au Civic Auditorium de Santa Monica le soir du Nouvel An, la tournée suivante du groupe a promu The Heartbreakers sur le circuit des arènes nord-américaines pour la première fois et a jeté les bases du smash grand public de 1979, Damn The Torpedoes.

