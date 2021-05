Vous approchez de la retraite? Vous devrez peut-être planifier à nouveau vos finances avec Covid-19 avant de raccrocher les bottes

N’envisagez pas de retirer de l’argent de votre caisse de prévoyance pour répondre à des besoins financiers à court terme.

La retraite est un objectif qui prend plusieurs années à atteindre. Avoir un montant confortable à la retraite et prendre sa retraite paisiblement, c’est ce dont la plupart d’entre nous rêvent. Mais ceux qui approchent de la retraite au milieu de la pandémie de Covid-19 devront peut-être examiner de près leurs plans. Covid-19 a soulevé des défis sans précédent et a peut-être fait dérailler les plans de retraite de beaucoup.

Pour ceux qui approchent de la retraite, le modèle de répartition de l’actif peut nécessiter un certain niveau de modification. Compte tenu du changement rapide et radical de l’environnement économique que la pandémie de Covid-19 a provoqué, il est devenu d’autant plus important de réexaminer la situation financière avant de vous préparer à raccrocher.

Vos investissements, au fil des ans, qui sont orientés vers la retraite peuvent avoir inclus des fonds communs de placement d’actions, Ulips, NPS, entre autres. Vous auriez déjà accumulé un corpus important. Cette richesse doit être protégée et mise à profit pour qu’un revenu régulier commence à couler pendant les années de retraite.

La première chose à faire est de faire le point sur le nombre d’années avant la retraite. Si la retraite n’est que dans quelques années, il est temps de transférer une grande partie de vos fonds accumulés des actions vers les actifs de la dette.

Vous devez le faire pour protéger votre capital, car la dette est moins volatile que les actions. Considérez ceci – En 2020, le marché s’est effondré de plus de 30% en trois mois lorsque Nifty 50 a touché un creux de Covid-19 d’environ 7500 en mars de cette année.

La valeur du fonds de vos investissements aurait chuté de façon drastique, mais aurait rebondi à des niveaux plus élevés maintenant. L’idée n’est pas de laisser les choses au hasard et de commencer à transférer des fonds d’actions vers des actifs de dette à au moins trois ans de la retraite.

Deuxièmement, si vous êtes confronté à une crise de trésorerie en ces temps, n’envisagez pas de retirer de l’argent de votre fonds de prévoyance pour répondre à des besoins financiers à court terme. Ce faisant, vous mettez en péril votre épargne-retraite et devrez peut-être même chercher une source de revenu secondaire après votre retraite.

Troisièmement, ne prenez pas de risques inutiles avec votre argent à la fin de votre période de gains. Même si vous n’atteignez pas le montant de votre objectif de retraite, vous devez planifier soigneusement vos placements au cours des prochaines années pour prendre votre retraite confortablement. Une combinaison de fonds hybrides avec un peu d’actions peut vous aider, mais une surexposition aux actifs volatils, tels que les actions, n’est peut-être pas la bonne approche. «Si vous approchez de la retraite, vous devez concevoir un plan pour 100 ans de vie confortable, car l’espérance de vie augmente et la hausse de l’inflation érode le pouvoir d’achat de l’argent», déclare Vishwajeet Parashar, vice-président exécutif et directeur du marketing de Bajaj Capital .

Quatrièmement, prendre un risque modéré peut encore être exigé pendant vos années de retraite. Par conséquent, une partie de vos fonds de retraite peut devoir être déployée dans des actifs en actions tels que des fonds à grande capitalisation ou des fonds hybrides dans le but de réparer les bénéfices sur le long terme. «Vous pouvez utiliser la fonction SWP des fonds communs de placement pour obtenir un revenu régulier afin de répondre à vos besoins de retraite», ajoute Vishwajeet.

Cinquièmement, étant donné que l’espérance de vie augmente et qu’il est extrêmement important de prévoir une pension régulière pour soi-même et son conjoint. Assurez-vous d’affecter des fonds à des régimes à revenu fixe et liés au marché pour assurer un flux de revenus régulier pendant 3 à 4 décennies de la période sans revenu après la retraite.

