Vous aurez besoin de nerfs d’acier pour conserver les actions CLF

À quand remonte la dernière fois que vous avez investi dans une entreprise qui existe (sous une forme ou une autre) depuis 1847 ? C’est incroyable de considérer le statut iconique de Cleveland Cliffs (NYSE :FCF). Même à ce jour, l’action CLF reste immensément populaire parmi les traders des marchés financiers.

Initialement appelée Cleveland Iron Company, Cleveland-Cliffs a gagné le respect et la confiance de la communauté minière mondiale. C’est une icône de l’industrie des matières premières, ainsi que le plus grand producteur d’acier laminé plat en Amérique du Nord.

Mais qu’en est-il des actions CLF ? Mon affirmation est que, bien que l’entreprise soit un pilier de l’industrie sidérurgique, l’action elle-même n’est pas nécessairement appropriée pour les investisseurs averses au risque.

Alors, mettons nos casques pendant que nous approfondissons le roi de l’acier, qui est souvent échangé avec zèle.

Regard sur l’action CLF de plus près

Je ne faisais pas que rimer avec désinvolture, car le zèle est réel : plus de 20 millions d’actions CLF changent de mains au cours d’une séance de bourse typique.

Donc, apparemment, les traders ne sont pas déconcertés par le bêta mensuel plutôt élevé de l’action sur cinq ans de 2,27.

Cela indique que les actions de Cleveland-Cliffs ont historiquement évolué au moins deux fois plus vite – dans les deux sens, remarquez – que le S&P 500.

C’est une volatilité importante, et c’est une raison pour les investisseurs plus prudents de garder la taille de leurs positions sur les actions CLF petites, s’ils choisissent de prendre une position.

Une autre préoccupation concerne le bénéfice par action des 12 derniers mois de Cleveland-Cliffs, qui est de -7 cents.

Ce n’est pas profondément négatif pour une action qui se négociait à 22 $ et changeait le 2 juillet. Néanmoins, les parties prenantes voudront certainement voir les bénéfices par action devenir positifs dans un proche avenir.

Le nouveau jeu spéculatif

Je dois le remettre à la collaboratrice d’InvestorPlace, Dana Blankenhorn. L’homme sait vraiment comment attirer mon attention.

Il n’y a pas si longtemps, Blankenhorn a enjoint à ses lecteurs « Oubliez les batteries lithium-ion, les vaccins et les applications cloud ».

Au cas où cela ne vous aurait pas giflé assez fort, il a ensuite déclaré que “Le nouveau jeu spéculatif est l’acier laminé”.

En fait, Blankenhorn est peut-être sur quelque chose.

Avec l’adoption récente par la Chambre des représentants des États-Unis de la loi Invest in America, le président-directeur général de l’American Iron and Steel Institute, Kevin Dempsey, a salué l’engagement apparent du gouvernement à utiliser l’acier américain pour réparer les routes et les ponts qui se détériorent.

De plus, Dempsey a applaudi les « dispositions du projet de loi visant à garantir que les produits en acier achetés dans le cadre des programmes du Fonds renouvelable d’État de l’EPA pour les projets d’eaux usées et d’eau potable soient fabriqués aux États-Unis ».

À bien y penser, peut-être qu’un investissement dans Cleveland-Cliffs n’est pas si spéculatif, après tout.

Peut-être que le gouvernement travaillera de concert pour soutenir les initiatives d’infrastructure de soutien à l’acier.

Ou peut-être est-ce une chimère (désolé, les jeux de mots ne sont pas intentionnels), mais cela vaut au moins la peine d’être pris en compte.

Pas besoin de mèmes

D’accord, il y a donc un éléphant dans la pièce que je ne peux pas ignorer. Les actions CLF pourraient être ciblées pour un coup de lune par Reddit amateurs de short-squeeze.

Notant le flottant important de l’action, le contributeur d’InvestorPlace Chris Lau a inclus Cleveland-Cliffs sur sa liste de coureurs potentiels alimentés par Reddit.

Heureusement, l’histoire ne se limite pas à la valeur des mèmes.

Plus précisément, la direction de Cleveland-Cliffs a publié des prévisions solides pour l’EBITDA ajusté pour l’exercice 2021, à hauteur de 5 milliards de dollars.

En outre, la société a révélé ses attentes de 1,3 milliard de dollars pour l’EBITDA ajusté de Cleveland-Cliffs au deuxième trimestre 2021.

Pour obtenir les résultats complets du deuxième trimestre 2021, vous devrez attendre le 22 juillet.

Néanmoins, jusqu’à présent, les perspectives restent brillantes – et les investisseurs peuvent contourner les mèmes lorsqu’il existe des données pour soutenir une position longue.

La ligne de fond

Alors, l’acier laminé est-il le nouveau jeu spéculatif ?

Les actions CLF continueront très probablement d’être risquées. L’entreprise est établie de longue date, mais le stock ne peut pas rester immobile longtemps.

Par conséquent, attendez-vous à un mouvement rapide et à une action constante si vous êtes un actionnaire de Cleveland-Cliffs.

Mais aussi se préparer à une éventuelle renaissance de l’acier américain – laminé ou non – comme catalyseur qui pourrait faire passer le stock CLF au niveau supérieur.

