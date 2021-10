Vous aurez envie de voler ces noms de bébé de célébrités uniques pour vous-même

in

Qu’est-ce qu’il y a dans un nom? Demandez simplement à vos célébrités préférées !

En tant que fanatiques de la culture pop, il n’y a rien de plus excitant que d’apprendre ce que votre couple de célébrités préféré attend. Mais bien sûr, la véritable excitation réside dans le nom qu’ils donnent à leur petit bout de chou. Mais, notre fascination pour les noms de bébé de célébrités n’a rien de nouveau.

Repensez à 2004 quand Gwyneth Paltrow et Christophe Martin a fait découvrir au monde Martin aux pommes et la frénésie qui s’en est suivie. Depuis lors, les stars ont choisi autant, sinon plus, des surnoms uniques pour leurs enfants, ce qui en fait une tendance.

Le nom Apple a été rapidement détrôné par Suri lorsque Tom croisière et Katie Holmes accueilli leur fille en 2006. En mai dernier, nous avons accueilli X A-12–le sien le nom est inspiré par les parents Elon Musk et Grimes’ l’amour de la science et de l’espace – dans notre langue vernaculaire.

Et après la star de la WWE Rousey rond a accouché plus tôt cette semaine, nous avons fêté elle et son mari Travis Brownela fille de La’akea Makalapuaokalanipō Browne.