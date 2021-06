Vous auriez acheté le LG Velvet 2 Pro annulé

LG a pris la décision de se retirer du marché des smartphones plus tôt cette année, ce qui a entraîné l’annulation de plusieurs téléphones en cours de développement. Nous avons eu un bon aperçu de l’un de ces téléphones, le LG Velvet 2 Pro, plus tôt ce mois-ci lorsqu’une vidéo pratique a fait surface en ligne.

Le téléphone en panne avait un SoC Snapdragon 888, un écran 120 Hz, une triple caméra arrière polyvalente et une batterie de 4 500 mAh, ce qui en faisait un appareil pratique sur papier. Mais achèteriez-vous ce téléphone s’il avait réellement un lancement commercial ? C’est ce que nous avons demandé dans notre sondage la semaine dernière.

Auriez-vous acheté le LG Velvet 2 Pro ?

Résultats

Nous avons publié le sondage le 23 juin et il a accumulé plus de 1 800 votes jusqu’à présent. Le résultat final ? Eh bien, 84,4% des personnes interrogées déclarent qu’elles achèteraient effectivement le LG Velvet 2 Pro s’il recevait un lancement commercial. C’est une victoire écrasante pour le camp pro-LG.

Un peu plus de 15% des votants disent qu’ils n’achèteraient pas le produit phare annulé, et les commentaires suggèrent que l’absence de port pour casque est la principale raison de l’ignorer. Ce serait en effet une décision controversée, car presque tous les smartphones LG, à l’exception du LG Wing, ont inclus le port 3,5 mm.

Nous avons également quelques réserves sur les consommateurs en général qui achètent le smartphone. Après tout, LG a quitté l’entreprise précisément parce que les gens n’achetaient pas ses appareils. Ainsi, même si cela a peut-être été un succès auprès des fans et des audiophiles de LG, cela aurait néanmoins probablement été une entreprise déficitaire.

commentaires

Chad Higgins : Je veux toujours acheter un V70. Tim : Donc j’achèterais ce téléphone, avec les améliorations et ce qui aurait été des accessoires supplémentaires… des rêves brisés. nemesys06 : Les spécifications sont sympas, mais il manque une chose qui m’a fait aimer mes appareils LG, la prise casque. Ils n’ont pas utilisé non plus votre prise courante, mais une prise casque ess avec quad dac. Je pense que le plus gros problème de LG était l’identité. Ils ne s’en tiennent jamais vraiment à une idée encore et encore. Ligne la prise casque, ils auraient dû le commercialiser et développer un logiciel audio pour vraiment en profiter. Tigerex966: Pas de prise casque ou quad dac pas de vente mais avait l’air bien. A-t-il une carte SD. J’aime le look de l’iphone et du s21 mais j’aime mieux le Sony. Brandon Vega : J’ai le double écran V60 et bien que ces spécifications soient assez étonnantes, je suis très satisfait de mon V60.

Merci d’avoir voté dans ce sondage et d’avoir laissé des commentaires ! Êtes-vous surpris par ces résultats ? Pensez-vous que LG a eu un coup sur les mains? Faites-nous savoir ci-dessous.