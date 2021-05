“ Vous auriez attendu plus de Fernando Alonso ”

Selon le spécialiste de Sky F1, Paul di Resta, on attendait plus d’un Fernando Alonso de retour, mais les gens «commenceront à s’inquiéter» une fois qu’il trouvera son rythme.

La principale attente avant le retour d’Alonso en Formule 1 était qu’il rendrait la vie difficile à son coéquipier Esteban Ocon et serait un adversaire redoutable pour le Français à battre.

Cependant, cela ne s’est pas concrétisé lors des premières étapes de la campagne 2021, Ocon devenant la principale référence chez Alpine pour qu’Alonso tente de faire correspondre.

Cette dynamique s’est poursuivie au Grand Prix de Monaco avec Ocon surpassant les qualifications d’Alonso et terminant plus haut que lui le jour de la course (Ocon P9 par rapport au P13 d’Alonso).

Alors que Di Resta pense qu’Alonso n’a pas été à la hauteur des attentes initiales, il pense toujours qu’il est trop tôt pour radier le double champion du monde.

«Si vous regardez où était Esteban, il avait un an d’absence et il a eu du mal à revenir. Mais vous diriez qu’avec toute l’expérience de Fernando, vous vous seriez attendu à plus », a déclaré Di Resta à Sky F1.

«C’est une voiture difficile, un package difficile à déplacer et Fernando ne profitera pas de l’endroit où il est ni de ce qu’il affronte.

«Mais laissez-lui un peu de temps car il est probablement l’un des meilleurs pilotes à avoir évolué au cours des 20 dernières années en Formule 1.

«Quand il commence à entrer absolument dans son rythme, alors les gens commencent à s’inquiéter.»

Le champion du monde 2016, Nico Rosberg, pense également qu’il y a plus à venir d’Alonso et que son âge, combiné à sa longue absence, signifie que le processus de retour à la vitesse prendra encore du temps.

“Esteban a fait un travail fantastique jusqu’à présent, en mettant vraiment les choses en place et en obtenant les résultats”, a déclaré Rosberg. «Mais je dirais aussi que Fernando n’est pas encore à son meilleur.

«C’est normal parce qu’il n’est plus le plus jeune, a passé deux ans à l’écart et il lui faudra un peu de temps pour y revenir.

Pendant le week-end du Grand Prix de Monaco, on a demandé à Ocon en quoi travailler avec Alonso différait de celui de son ancien coéquipier Daniel Ricciardo.

«J’aime vraiment travailler avec Fernando et j’ai aussi aimé travailler avec Daniel. J’ai beaucoup appris de Daniel l’année dernière », a déclaré Ocon.

«Mais en travaillant avec Fernando, il pense toujours hors des sentiers battus et essaie de nouvelles idées auxquelles les ingénieurs n’ont peut-être pas pensé. Je pense que c’est sa force.

«Nous avons également une excellente relation et c’est un gars que je respecte beaucoup.»

