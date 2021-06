Vous aussi pouvez acheter un mini-réfrigérateur Xbox Series X ce Noël ⋆ .

L’accessoire de console ultime (photo : Microsoft)

Le mini-réfrigérateur Xbox est passé du mème à l’article promotionnel à quelque chose que Microsoft transformera en un produit de vente au détail plus tard cette année.

Lorsque la Xbox Series X a été comparée pour la première fois à un réfrigérateur, ce n’était pas censé être un compliment, juste l’un des nombreux mèmes se moquant doucement du design brutaliste de la console.

Microsoft a cependant l’habitude de prendre à cœur les mèmes, insistant à un moment donné sur le fait que Craig the Brute est désormais une mascotte officielle. Mais alors que Craig se distinguait par son absence lors de l’avant-première de l’E3 2021 pour Halo Infinite, Microsoft avait une annonce à faire sur les réfrigérateurs.

C’était un peu léger sur les détails, mais ils ont promis que ce Noël, tout le monde pourra acheter un mini réfrigérateur Xbox, s’il le souhaite.

Microsoft a déjà fabriqué des mini-réfrigérateurs en forme de Xbox, mais uniquement en tant qu’articles promotionnels offerts à des célébrités telles que Snoop Dogg et The Rock.

Cependant, suffisamment de fans ont dit qu’ils voulaient le leur, qu’en avril, Microsoft a accepté de le transformer en un véritable produit de marché de masse si les gens les aidaient à gagner un concours Twitter sur l’entreprise qui a le meilleur marketing.

Nous ne savons pas s’ils ont gagné ou non, mais de toute façon, les réfrigérateurs seront mis à la disposition du grand public plus tard cette année. Ou du moins ils sont en Amérique, il reste à voir si Microsoft les rendra disponibles ailleurs.

Étant donné qu’il n’y a pas d’informations supplémentaires pour le moment, plus de détails seront sans aucun doute révélés en temps voulu.

En fait, malgré la conférence combinée Xbox et Bethesda E3 qui a duré 90 minutes, il n’y avait pas beaucoup de détails sur beaucoup de choses, en particulier Halo Infinite.

Microsoft a annoncé que le mode multijoueur serait gratuit, mais a autrement passé étonnamment peu de temps sur le jeu, ils doivent donc avoir d’autres événements majeurs en avant-première prévus plus tard dans l’année.

