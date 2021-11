Vous avez 100 $ ? L’un de ces fantastiques Fitbits peut être le vôtre lors du Black Friday.

Tous les principaux Fitbit bénéficient d’une remise pour le Black Friday, y compris ses modèles haut de gamme. Mais les meilleures offres Black Friday Fitbit pour les athlètes frugaux ne vous coûteront pratiquement rien. Certains des meilleurs trackers de fitness, du magnifique Luxe à l’Inspire 2 d’entrée de gamme, valent la peine d’être achetés même au prix fort.

Fitbit Luxe



Comme son nom l’indique, il s’agit d’un portable de luxe sous forme miniature. Il a une autonomie de cinq jours (sauf si vous utilisez l’affichage permanent), HRM, VO2, SPO2, Active Zone Minutes et des mesures de santé détaillées. Ce n’est pas aussi avancé que le briquet Charge 5, mais il a l’essentiel à un prix inférieur.

100 $ sur Amazon (50 $ de rabais) 100 $ chez Best Buy (50 $ de rabais)

Fitbit Inspire 2



Un tracker léger avec plus d’une semaine d’autonomie, l’Inspire 2 vous motivera à rester en forme avec le suivi du stress / HRM / sommeil, des exercices intégrés et d’autres excellents outils à 40 % de réduction pendant le Black Friday.

En regardant le Fitbit Luxe vs Inspire 2, les deux ont des spécifications très similaires, y compris la résistance à l’eau, la surveillance de la fréquence cardiaque et les minutes de zone active. L’Inspire 2 est le meilleur choix pour la durée de vie de la batterie (10 jours contre 5 jours), tandis que le Luxe ajoute une surveillance de l’oxygène dans le sang, des contrôles de la température de la peau et un suivi du stress. De plus, le Luxe a l’air beaucoup plus luxueux sur votre poignet, avec son écran couleur AMOLED.

Si vous vous souciez moins de l’apparence que des fonctionnalités, notre choix de tracker de fitness n ° 2 – le Fitbit Charge 4 – est fortement réduit chez Walmart. Il a un GPS intégré, NFC et une semaine d’autonomie. Son OLED en niveaux de gris de 1 pouce n’a pas fière allure, mais il est très confortable à porter et facile à utiliser.

Fitbit Charge 4



Le Fitbit Charge 4 a un an de plus que le Charge 5, mais il perd à peine un pas sur son successeur. Avec un GPS embarqué, NFC, HRM, SPO2 et une semaine d’autonomie, il fait ce que fait le 5 pour beaucoup moins cher. Il est imperméable, léger et très confortable ; il manque juste l’écran AMOLED lumineux et les nouveaux capteurs ECG/EDA. Pour économiser le plus d’argent, optez pour le Charge 4.

69 $ chez Walmart (80 $ de rabais)

Le dernier mais non le moindre dans les offres Fitbit à moins de 100 $ est le Fitbit Ace 3. C’est une montre mignonne et durable qui peut gérer l’eau et les gouttes. Il a même de jolis cadrans de montre, y compris des visages animés de Minions. Il suivra les données de santé de base, encouragera votre enfant à devenir plus actif, puis dormira à l’heure.

Fitbit As 3



Vous voulez mettre votre enfant en forme ? Le Fitbit Ace 3 est résistant à la baignade, a une autonomie de huit jours, un suivi du sommeil et des rappels d’heure de coucher, des rappels d’activité, des défis de remise en forme en famille avec des badges pour atteindre les objectifs et un design amusant avec de jolies couleurs.

50 $ sur Amazon (30 $ de rabais)

Quel que soit le Fitbit que vous achetez, vous aurez accès à l’excellent logiciel Fitbit et à la qualité de matériel acclamée. Vous manquerez les fonctionnalités premium que vous obtiendriez avec les offres Fitbit Charge 5 ou Fitbit Sense, mais vous économiserez une tonne d’argent, c’est ce qu’est le Black Friday !

