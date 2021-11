Vous avez 200 $ ? L’un de ces Chromebooks performants peut être le vôtre le Cyber ​​Monday

Les Chromebooks sont de merveilleux ordinateurs portables légers toute l’année, mais les meilleurs Chromebooks gagnent un amour supplémentaire pendant la saison des achats des Fêtes. Pourquoi? Leur magnifique mélange de prix et de performances devient encore plus agréable avec toutes les offres Cyber ​​Monday qui apparaissent en ce moment.

Alors que bon nombre de mes offres Chromebook préférées se situent entre 300 et 500 $, comme les prix les plus bas à ce jour du Chromebook HP Chromebook x2 11 et du Chromebook Lenovo ThinkPad C13 Yoga, vous pouvez également obtenir un excellent Chromebook pour la moitié de ce prix. Le Lenovo Flex 3 est une suite gagnante de notre bien-aimé Lenovo C330, et à 150-160 $, c’est une bonne affaire.

Tablette Chromebook Lenovo 10e (économisez jusqu’à 265 $)



Il s’agit de la version testée en classe du Lenovo Chromebook Duet, avec un écran tactile 400 nits, 1920 x 1200px, une batterie longue durée, et contrairement au Duet, cette version dispose en fait d’une prise casque. Vous pouvez acheter uniquement la tablette pour 99 $, mais je vous recommande de prendre le pack clavier pour 139 $ pour une meilleure expérience prête à l’emploi. Cette tablette bénéficiera également des mises à jour de Chrome OS jusqu’en juin 2028, ce qui signifie que cette tablette à 100 $ durera 3 à 4 fois plus longtemps que n’importe quelle tablette Android que vous achetez aujourd’hui.

À partir de 99 $ chez Lenovo

Acer Chromebook 311 (Économisez 140 $)



Alimenté par un processeur MediaTek MT8183C Octa-Core, le Chromebook Acer 311 dispose de 4 Go de RAM et de 32 Go de stockage. Il existe également un port USB-C pour la connectivité, le chargement ou l’ajout d’un deuxième écran.

109 $ chez Best Buy

Chromebook ASUS CX22NA (Économisez 120 $)



Vous pouvez dépenser plus pour un Chromebook, mais vous n’en aurez peut-être pas besoin. Ce petit champion d’ASUS sera capable de faire presque tout ce dont vous avez besoin et à 99 $, c’est le cadeau parfait pour tous ceux qui ont besoin de rester connectés lors de leurs déplacements.

109 $ chez Best Buy

Chromebook 4 de Samsung (économisez 70 $)



Ce n’est peut-être pas le Chromebook le plus récent du quartier, mais il convient parfaitement aux budgets serrés et à l’informatique occasionnelle. Avec jusqu’à 12 heures d’autonomie et 4 Go de RAM, le Chromebook 4 est idéal pour les devoirs, l’écriture, l’informatique quotidienne et les voyages légers.

129 $ chez Walmart (32 Go) 180 $ chez Amazon (64 Go)

Lenovo Chromebook 3 (14″) (Économisez 160 $)



Le Chromebook Lenvov 3 est alimenté par un processeur MediaTek à 8 cœurs, dispose de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage à bord. Il dispose également d’un écran Full HD 1080p, donc le Web a fière allure.

129 $ chez Best Buy

Lenovo Chromebook Flex 3 (11,6″) (économisez 230 $)



Le Lenovo Chromebook Flex 3 est la même formule gagnante que le Lenovo C330, mais il bénéficiera des mises à jour de Chrome OS jusqu’en juin 2028. La combinaison de cela avec un écran tactile 2 en 1, une autonomie exceptionnelle et une construction durable en fait un non- cerveau pour les enfants.

149 $ chez Best Buy (Arctic Grey, 32 Go) 160 $ ​​chez Amazon (Blizzard White, 64 Go)

Chromebook HP 11a (11a-na0010nr / 11a-na0060nr) (Économisez 90 $)



Besoin d’un Chromebook durable et abordable pour votre enfant pendant les 5 à 7 prochaines années ? Ce HP 11a recevra les mises à jour de Chrome OS jusqu’en juin 2028, ce qui signifie qu’il pourrait durer jusqu’au collège.

170 $ chez HP (gris cendré) 180 $ chez HP (bleu indigo)

Acer Chromebook 311 (CB311-10H-41M9) (Économisez 50 $)



Ce Chromebook robuste et testé en classe devrait être capable de survivre à tout ce que votre enfant exubérant lui lance (moins de 10 livres, au moins). Bien que j’aimerais qu’il s’agisse d’un modèle à écran tactile, cet ordinateur portable a tout ce que vous voulez dans le Chromebook de votre enfant : une autonomie de batterie longue durée, un espace de stockage suffisant pour les devoirs ou les applications hors ligne, et USB-C Power Delivery pour qu’il puisse utiliser le même chargeur comme votre ordinateur portable.

179 $ sur Amazon

Chromebook HP 14 x360 (14a-ca0130wm) (économisez 100 $)



Avec un écran tactile de 14 pouces, un magnifique coloris Indigo Blue et 64 Go de stockage, ce Chromebook HP 2-en-1 est prêt à s’adapter facilement à votre vie et à votre charge de travail. Les haut-parleurs orientés vers le haut facilitent également l’écoute des vidéos de cours ou des appels vidéo.

199 $ chez Walmart

Si vous achetez un Chromebook pour un enfant, les modèles de 11,6 pouces sont très portables et plus durables, mais pour les adultes, vous voudrez probablement un ordinateur portable de 13 à 14 pouces pour faciliter le multitâche et la lecture. Le HP 14 x360 n’est pas la résolution la plus élevée, mais c’est un écran tactile, et c’est toujours un bonus, surtout dans cette tranche de prix.

Si vous recherchez quelque chose d’un peu plus puissant pour votre prochain Chromebook, jetez un œil à nos offres Chromebook Cyber ​​Monday pour des offres plus alléchantes. Je m’attends également toujours à ce que le Lenovo Flex 5 bénéficie d’une remise importante d’ici à minuit mardi matin, alors gardez les yeux ouverts, car il pourrait potentiellement tomber dans la fourchette de 200 $ à 230 $ pour un processeur i3 et un écran tactile 1080p .

