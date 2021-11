Vous avez 200 $ ? L’une de ces offres NAS peut toujours être la vôtre

Cette année a été particulièrement fructueuse pour les offres de stockage, et si vous recherchez des offres Black Friday NAS, il y en a encore quelques-unes actives. Dans cet article, je mets en évidence quelques offres destinées au segment budgétaire.

Vous mettrez la main sur un boîtier décent à 2 baies pour moins de 200 $, avec le TerraMaster F2-210 disponible pour seulement 128 $, une économie de 32 $. Mais c’est le F2-221 qui se démarque à 199$, car ce boîtier se vend généralement à 260$.

Et si vous voulez des disques durs, l’excellent 4 To Red Plus de WD est toujours en vente pour 69 $, soit 51 $ de moins que son prix de vente au détail. Et si vous voulez plus de stockage, le N300 de Toshiba est à 160 $. Voici un aperçu des offres NAS que vous pouvez obtenir pour moins de 200 $ en ce moment.

NAS TerraMaster F2-210 à 2 baies (économisez 32 $)



Si vous voulez un NAS économique, il n’y a pas de meilleur choix que le F2-210. Ce boîtier à 2 baies dispose d’un matériel décent et est idéal pour une utilisation en tant que serveur multimédia Plex, et il fait un bon travail de sauvegarde des données de vos téléphones et autres appareils connectés. Vous ne manquez pas non plus les bases ; et si vous débutez, c’est le NAS à acheter.

128 $ sur Amazon

NAS TerraMaster F2-221 à 2 baies (économisez 60 $)



Vous cherchez un peu plus de puissance ? Alors le F2-221 est la voie à suivre. Il dispose d’un matériel interne plus rapide et est particulièrement bien adapté au streaming Plex 4K, et vous bénéficiez d’une double connectivité Gigabit Ethernet, de deux ports USB 3.0 et d’une multitude de fonctionnalités logicielles utiles.

199 $ sur Amazon

Disque dur NAS WD Red Plus 4 To (économisez 51 $)



C’est de loin la meilleure offre de disque dur NAS que vous trouverez. Le 4 To Red Plus a fait ses preuves dans cette catégorie et a été conçu pour une utilisation 24h/24 et 7j/7. Il tourne à 5 400 tr/min, comprend un logiciel qui tient compte de la résistance aux vibrations et à la chaleur dans un boîtier, et est couvert par la garantie de trois ans de WD.

69 $ chez Newegg

Disque dur NAS Toshiba N300 8 To (économisez 42 $)



Si vous voulez plus de stockage, ne cherchez pas plus loin que ce lecteur. La série N300 est destinée aux utilisateurs passionnés, et elle est livrée avec une endurance de 180 To/an, une garantie de trois ans et fonctionne très bien dans des boîtiers conçus pour fonctionner 24h/24 et 7j/7.

160 $ ​​chez Newegg

SSD NAS Western Digital Red SA500 1 To (économisez 33 $)



Vous ne voulez pas utiliser un disque dur ordinaire ? Alors vous allez adorer ce que la série Red SA500 de WD a à offrir. Ce SSD de 1 To est conçu pour être utilisé dans les boîtiers NAS, et avec des écritures de 560 Mo/s, il est exceptionnel au quotidien. Si vous voulez un NAS avec des SSD pour le stockage, c’est le choix évident.

110 $ sur Amazon

