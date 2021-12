Vous avez 26 000 euros ? Vous avez de la chance, aujourd’hui vous pouvez acheter un appartement à Reus

12/04/2021 à 10:00 CET

Pepa Caballero

Au fur et à mesure que vous progresserez dans cette actualité, vous serez de plus en plus étonné, car vous allez voir des appartements bon marché à Reus à partir de 26 000 euros. Nous sommes à la recherche d’opportunités immobilières. Inscrivez-vous pour la récompense?

APPARTEMENT 3 PIECES A REUS

La maison dispose de 3 chambres très spacieuses, d’une salle de bain avec douche, d’une cuisine avec buanderie, d’un salon-salle à manger avec accès à un balcon et de la climatisation avec pompe à eau chaude et froide. Il a des fenêtres en aluminium et des sols en grès.

Prix: 64 000 euros.

| Tucasa.com

Plus d’informations et de photos dans un appartement pas cher à vendre à Reus.

APPARTEMENT A REUS AVEC TERRASSE ET 3 CHAMBRES

La propriété a 80 m² répartis en salon, cuisine, terrasse, trois chambres et une salle de bain. Idéal pour les familles. Les sols sont en grès, les fenêtres en aluminium, les portes intérieures sont laquées en blanc, il a une très bonne répartition et beaucoup de lumière. Il s’agit d’un 2ème étage dans un immeuble avec ascenseur.

Prix: 59 500 euros.

| Tucasa.com

Plus d’informations et de photos dans un appartement pas cher à vendre à Reus.

APPARTEMENT A REUS DES ACTIFS BANCAIRES

La maison vient d’une banque. Sa superficie construite est de 68 m2 répartis en 3 chambres, une cuisine indépendante (à rénover) et une salle de bain complète.

Prix: 54 600 euros.

| Tucasa.com

Plus d’informations et de photos dans un appartement pas cher à vendre à Reus.

APPARTEMENT ÉCONOMIQUE ET SEMI RÉNOVÉ À REUS

L’appartement est tout extérieur, est situé près du centre de la ville et dispose de tous les services essentiels. Il dispose de 3 chambres dont 2 doubles, d’une salle de bain avec douche, d’une cuisine séparée et d’un salon avec balcon.

Prix: 53 000 euros.

| Tucasa.com

Plus d’informations et de photos dans un appartement pas cher à vendre à Reus.

APPARTEMENT A REUS POUR 26 000 EUROS

Authentique opportunité de réformer et d’investir. Ses 65 m2 sont répartis en un salon-salle à manger avec balcon, une cuisine, deux chambres et une salle de bain. Une fois rénové, il offre de nombreuses possibilités.

Prix: 26 000 euros.

| Tucasa.com

Plus d’informations et de photos dans un appartement pas cher à vendre à Reus.