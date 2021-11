Vous avez 400 $ ? Ces superbes téléphones Android peuvent être à vous pour le Cyber ​​Monday

Un nouveau téléphone Android génial ne doit pas coûter cher à la planète ce Cyber ​​Monday.

Il existe de nombreuses offres intéressantes sur les téléphones Android Cyber ​​Monday ce week-end. Mieux encore, vous n’avez même pas besoin de dépenser une petite fortune pour vous procurer l’un des meilleurs téléphones du marché. C’est vrai aujourd’hui, que vous achetiez déverrouillé, sous contrat avec un opérateur ou que vous échangeiez un appareil plus ancien pour économiser plus d’argent. Les fabricants, les détaillants et les opérateurs proposent des offres très généreuses si vous souscrivez une nouvelle ligne ou si vous échangez votre téléphone actuel.

Donc, si vous avez 400 $ dans votre poche et que vous cherchez à obtenir le meilleur rapport qualité-prix dans un nouveau téléphone Android, nous avons rassemblé les meilleures offres qui vous permettront d’obtenir un nouveau téléphone génial dans votre poche sans faire sauter la banque. Comme il s’agit de promotions spéciales du Cyber ​​Monday, elles peuvent se terminer à tout moment, nous ne pensons donc pas qu’elles dureront la semaine prochaine.

Google Pixel 6 | 200 $ de rabais

À partir de 400 $ chez Verizon

Le Pixel 6 est notre nouveau premier choix parmi les meilleurs téléphones Android disponibles, grâce à ses caméras puissantes et à la technologie AI via Google Tensor. Chez Verizon, vous pouvez l’acheter à 200 $ avec un forfait illimité ou économiser jusqu’à 700 $ avec un échange éligible.

Google Pixel 5a avec 5G | 50 $ de rabais

399 $ sur le Google Store

Si vous achetez déverrouillé sans forfait, le Google Pixel 5a n’a qu’un mois et est déjà à son meilleur prix. Prenez ce téléphone incroyable avec une autonomie de batterie fantastique et un appareil photo encore meilleur pour moins cher.

OnePlus Nord N200 / N100 (Menthe Mobile)

420 $ chez Mint Mobile (N200) 360 $ chez Mint Mobile (N100)

Si vous recherchez à la fois un téléphone et un plan de service, Mint Mobile regroupe les deux : achetez un téléphone OnePlus Nord et bénéficiez de 12 mois de service gratuits. Mint Mobile est l’un de nos forfaits de téléphonie mobile préférés pour un prix abordable, vous continuerez donc à économiser une fois votre année gratuite terminée. Si vous êtes prêt à dépenser un peu plus de notre budget de 400 $, vous pouvez également acheter le modèle N200 amélioré.

Série Samsung Galaxy S21 (avec échange)

Économisez jusqu’à 200 $ chez Best Buy (T-Mobile) Économisez jusqu’à 1 000 $ avec l’échange chez Best Buy (Verizon) Économisez jusqu’à 200 $ chez Samsung

Ce n’est un secret pour personne que vous pouvez économiser un montant ridicule lorsque vous échangez un ancien téléphone pour acheter un nouveau produit phare de Samsung. Le prix du Galaxy S21 est aussi bas que 149 $ avec un échange admissible, et même le produit phare S21 Ultra coûte aussi peu que 449 $ si vous avez des appareils plus anciens à décharger.

Google Pixel 4a | 50 $ de rabais

300 $ chez Best Buy

Cette offre déborde de valeur, vous offrant le meilleur téléphone économique pour seulement 300 $. Vous obtiendrez un SoC Snapdragon 730G, des performances fluides, 128 Go de stockage et cette légendaire photographie Pixel.