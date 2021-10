Vous avez adoré le jeu de calmar ? Voici ce qu’il faut regarder et jouer ensuite

Dans Gantz 0, le jeu de la mort commence après que ses personnages principaux aient déjà quitté ce monde. Basé sur le manga et la série animée, le film suit Masaru Kato après sa mort d’une attaque au couteau dans un métro. Masaru se réveille pour se retrouver ressuscité aux côtés d’autres personnes récemment décédées dans une pièce avec un orbe noir appelé « Gantz ».

Après que l’équipe ait enfilé des costumes futuristes moulants, l’orbe annonce qu’elle a deux heures pour tuer une armée de monstres extraterrestres à Osaka et à Tokyo. Avec chaque monstre qu’ils tuent, ils gagnent des bonus comme des armes améliorées, la capacité de ressusciter un allié et le prix final : la liberté du jeu. S’ils échouent, ils meurent définitivement. Soyez averti, ce film CGI n’est pas pour les âmes sensibles. Il présente des représentations graphiques de la violence, du gore, du sexe et de la nudité.

Gantz 0 est disponible pour regarder sur Netflix.