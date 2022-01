Les Irakiens qui ont grandi dans l’ombre de la guerre sont indignés par la décision du gouvernement britannique d’attribuer un titre de chevalier à l’ancien Premier ministre Sir Tony Blair. Ils ne sont pas les seuls dans leur fureur alors qu’une pétition appelant à ce que l’ancien leader travailliste se fasse retirer l’honneur se rapproche du million de signatures, avec 934 529 au moment de la rédaction. La pétition dénonce Sir Tony comme la « personne la moins méritante de tout honneur public » et demande qu’il soit tenu responsable de « crimes de guerre ».

L’ancien chef du parti travailliste a peut-être remporté plus d’élections que tout autre leader travailliste et a été une force pour le bien sur le salaire minimum national et les droits des homosexuels. Mais son soutien à l’invasion de George Bush en 2003 a terni son héritage et fait de lui un synonyme des milliers de vies perdues à cause de la guerre.

Ali Jaddoa – de l’ancienne ville de Babylone, qui servait de base militaire – a déclaré à Express.co.uk qu’il avait entendu la nouvelle quelques minutes avant le Nouvel An, ce qui a gâché les célébrations avec ses amis.

M. Jaddoa dit qu’il n’arrive pas à comprendre. Il a déclaré : « Honorer un criminel de guerre qui a mené une guerre sur la base de fausses informations envoie le message que vous pourriez être un héros même si un jour vous étiez un criminel. »

Beaucoup soutiennent que le vide du pouvoir et le chaos consécutif à l’invasion ont permis à l’un des groupes terroristes les plus brutaux, ISIS, de s’élever. En 2014, le groupe a capturé de vastes étendues de terres en Irak et en Syrie et dans les années qui ont suivi, ils ont mené des attaques à travers le monde.

Et Ali Salah, qui a fui le nord de l’Irak lorsque l’Etat islamique a envahi sa région et se souvient du moment où des avions de combat F16 sont descendus sur son pays, est d’accord. Il a déclaré à Express.co.uk : « Félicitations au Royaume-Uni, aux États-Unis : vous avez créé Daech ! Parce que tu as largué des bombes partout ici. Et vous avez éliminé l’armée en Irak. Vous avez laissé une terre prête pour la montée de Daech.

Le rapport de 2,6 millions de mots de l’enquête de sept ans de Sir John Chilcott a statué que la décision de Sir Tony d’envahir avait été prise « avant que les options pacifiques de désarmement n’aient été épuisées ».

Sir John a déclaré la guerre inutile et Sir Tony a depuis remporté le surnom d’« architecte de guerre ».

M. Salah a déclaré que Sir Tony était « personnellement responsable » d’avoir causé la mort « d’innombrables civils et militaires innocents, sans parler des conséquences de la guerre des infrastructures, des systèmes de santé et d’éducation détruits ».

La raison apparente de l’invasion de l’Irak était l’impossibilité de trouver des armes de destruction massive. Sir Tony avait la certitude injustifiée que Saddam Hussein les possédait alors que les rapports des services de renseignement n’avaient pas établi « au-delà de tout doute » qu’ils existaient.

Les conséquences de l’invasion et de l’occupation qui a suivi ont fait des centaines de milliers de morts, ainsi qu’une instabilité et un chaos continus dans le pays.

Les actions des forces britanniques ont été critiquées par la Cour pénale internationale avec des allégations d' »homicides volontaires » et d' »allégations crédibles de torture et de viol ». Sir Tony a dit un jour qu’il « ne peut pas regretter » la décision de soutenir la guerre en Irak.

La vie de millions de citoyens irakiens a été détruite et leur chagrin de toute une vie ne pourra jamais être réparé. Un pays autrefois entouré d’un ancien héritage biblique est maintenant pratiquement détruit.

M. Salah a déclaré qu’il y avait de l’optimisme lorsque les soldats britanniques et américains sont arrivés pour la première fois, il a dit qu’ils [soldiers] ont été accueillis et il y avait de l’espoir qu’ils apporteraient une nouvelle vie.

Il a déclaré : « Nous pensions que cela vaudrait la peine de voir un nouveau régime. Mais ça n’a jamais changé. En vérité, avant, à certains égards, c’était en fait mieux. C’est très difficile à admettre pour moi.

Mardi, le chef du parti travailliste, Sir Keir Starmer, a déclaré que l’ancien Premier ministre « mérite » d’être fait chevalier. Il a déclaré à ITV News : « Je ne pense pas du tout que ce soit un problème épineux pour moi. Il a remporté trois élections, il a été un Premier ministre très réussi.

Malgré cela, 56% des électeurs du Parti travailliste désapprouvent. Des représentants de Sir Tony ont été approchés pour commentaires.

Remerciements à The Refugee Media Centre.