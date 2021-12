Vous avez de la difficulté à obtenir votre réclamation de police médicale? Lire ce verdict de la Cour suprême

Le proposant est présumé connaître tous les faits et circonstances concernant l’assurance proposée, a précisé le tribunal.

Un assureur ne peut pas rejeter une réclamation en citant une condition médicale existante qui a été divulguée par l’assuré dans le formulaire de proposition, une fois la police émise, a déclaré la Cour suprême. Un banc de juges DY Chandrachud et BV Nagarathna a également déclaré qu’un proposant est dans l’obligation de divulguer à l’assureur tous les faits importants à sa connaissance.

Le proposant est présumé connaître tous les faits et circonstances concernant l’assurance proposée, a-t-il ajouté.

Bien que le proposant ne puisse divulguer que ce qu’il sait, le devoir de divulgation du proposant ne se limite pas à sa connaissance réelle, il s’étend également aux faits importants que, dans le cours normal des affaires, il devrait savoir, a déclaré le tribunal.

« Une fois que la police a été émise après avoir évalué l’état de santé de l’assuré, l’assureur ne peut pas répudier la réclamation en citant un état de santé existant, qui a été divulgué par l’assuré dans le formulaire de proposition et dont l’état a conduit à un risque particulier en ce qui concerne dont la réclamation a été faite par l’assuré », a déclaré la magistrature dans un récent jugement.

La plus haute juridiction examinait un appel déposé par Manmohan Nanda contre une ordonnance de la National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC), rejetant son plaidoyer en vue d’une réclamation pour frais médicaux encourus aux États-Unis.

Nanda avait acheté une police d’assurance affaires et vacances Overseas Mediclaim alors qu’il avait l’intention de voyager aux États-Unis. En arrivant à l’aéroport de San Francisco, il a subi une crise cardiaque et a été admis dans un hôpital, où une angioplastie lui a été pratiquée et trois stents ont été insérés pour retirer le blocage des vaisseaux cardiaques.

Par la suite, l’appelant a réclamé les frais de traitement à l’assureur, ce qui a été démenti par ce dernier affirmant que l’appelant avait des antécédents d’hyperlipidémie et de diabète qui n’ont pas été divulgués lors de la souscription de la police d’assurance.

Le NCDRC avait conclu que, puisque le plaignant avait pris des statines, ce qui n’avait pas été divulgué lors de l’achat de la police mediclaim, il avait manqué à son obligation de divulguer complètement son état de santé.

Le tribunal suprême a déclaré que la répudiation de la police par la compagnie d’assurance United India était illégale et non conforme à la loi.

Il a déclaré que l’objet de l’achat d’une police mediclaim est de demander une indemnisation pour une maladie soudaine ou une maladie qui n’est pas attendue ou imminente et qui peut survenir à l’étranger.

« Si l’assuré souffre d’une maladie ou d’une affection soudaine, qui n’est pas expressément exclue en vertu de la police, l’assureur a l’obligation d’indemniser l’appelant pour les dépenses encourues en vertu de celle-ci », a déclaré la magistrature.

