Vous avez de nouveau parlé à votre ex pendant la période de Noël – et maintenant ?

C’est une période chargée d’émotion (Photo : .)

Bienvenue en janvier. Un moment que nous associons au fait de repartir à zéro, de prendre de bonnes nouvelles habitudes et de se sentir prêt pour le changement.

Donc, s’accrocher à un ex qui ne vous convient pas ne fait pas tout à fait l’affaire.

Pourtant, après la période floue et nostalgique de Noël, beaucoup d’entre nous se sont peut-être retrouvés pris dans une romance ravivée, ou du moins une chaîne de messages déroutante.

Nous vous avons prévenu de ne pas leur répondre par SMS – ou du moins de réfléchir à deux fois avant de le faire – mais si vous lisez ceci, nous supposons que vous l’avez fait, ou peut-être même que vous avez envoyé un SMS en premier. Ce qui est compréhensible – la période des fêtes peut être à la fois solitaire et émotionnelle.

Certains ex valent après tout une seconde chance. Ou un troisième, quatrième, cinquième.

Mais dans la lumière froide du jour de janvier, les choses pourraient sembler et se sentir un peu différentes de ce qu’elles étaient il y a une semaine.

Et maintenant?

En fonction du résultat de cet échange, voici ce qu’un expert pense que vous devriez faire :

Ils t’ont encore fantôme

Maintenant, vous êtes blessé et peut-être un peu gêné de dire à vos amis qu’ils ont augmenté et qu’ils sont pratiquement partis – comme la dernière fois.

Lucy Beresford, psychothérapeute des relations accréditées, a déclaré à Metro.co.uk : » La compassion est absolument essentielle ici, car il est très facile de se rejeter la faute sur soi-même.

« N’oubliez pas qu’un motif peut mettre du temps à se révéler. Peut-être que vous avez un grand cœur et que vous vouliez croire le meilleur de cette personne.

Au lieu de vous sentir stupide, pensez-y comme une confirmation. Maintenant, vous savez qu’ils n’ont pas changé et peut-être que le renflouement fait partie de la façon dont ils gèrent leurs relations.

« Maintenant, vous avez des informations supplémentaires, vous saurez donc quoi faire la prochaine fois qu’ils viendront vous appeler – dites-vous : « Vous m’avez blessé une fois, encore plus dupe ; tu m’as fait du mal deux fois, encore plus dupe », dit Lucy.

Les images fantômes sont un problème « eux », pas un problème « vous ».

Ils montrent les mêmes drapeaux rouges

Nous comprenons, vous espériez qu’ils auraient pu grandir et changer pendant le temps que vous avez passé à part. Malheureusement, il semble qu’ils apporteront probablement les mêmes problèmes que la dernière fois.

Est-ce que ça vaut le coup de stresser ?

« Un drapeau rouge est un drapeau rouge », dit Lucy. « S’ils ne peuvent pas se donner la peine d’investir de l’énergie pour remédier à leur comportement, vous devez alors sortir et commencer à être disponible pour quelqu’un qui vous apprécie.

« Si le sentiment est toujours là, reconnaissez que c’est une fin et une déception.

« Passer à la « dinde froide » semble difficile, mais c’est vraiment le seul moyen d’avancer plus rapidement.

« Apaisez-vous comme vous le feriez à n’importe quel autre moment de deuil, et rappelez-vous que cela passera. »

Vous savez comment l’histoire s’est terminée la dernière fois, et si les débuts sont à nouveau les mêmes, vous avez déjà tous les spoilers de l’intrigue.

La conversation se poursuit, mais vous n’êtes pas sûr de leurs intentions

Cela peut être gênant – peut-être que vous ne voulez pas sauter le pas et suggérer une rencontre, de manière romantique ou platonique.

Peut-être que vous voulez simplement attendre et voir comment les choses se passent.

Cela peut fonctionner, mais pas s’ils savent que la conversation sert plus à stimuler l’ego qu’autre chose.

Dans des situations vagues, Lucy dit : « Venez à cela à partir de vos propres besoins et valeurs.

‘Qu’est-ce que tu veux? Si vous n’êtes pas sûr, dressez une liste des aspects non négociables d’une relation, par exemple combien de temps vous voulez les voir, combien de communication, etc.

« Ensuite, organisez un rendez-vous où vous avez tous les deux le temps de parler, comme un dîner ou une longue promenade, et expliquez quels sont vos besoins dans une relation.

« S’ils ne peuvent pas ou ne sont pas prêts à répondre à vos besoins, ce que vous avez peut prendre fin – mais ce sera tellement mieux de le savoir maintenant que d’avoir le cœur brisé plus tard par quelqu’un dont les besoins sont des objectifs différents des vôtres.’

Ils veulent se réconcilier

Vous pourriez le faire aussi, et cela pourrait en fait être une chose saine.

Vous avez l’avantage de connaître déjà les défauts de l’autre, alors utilisez-le à bon escient.

« Faites une liste des signaux d’alarme qui existaient lorsque vous étiez ensemble auparavant. De cette façon, vous verrez où doivent être vos limites », explique Lucy.

« Ayez une conversation avec eux à propos de ces domaines et indiquez gentiment quelles sont maintenant vos limites.

« S’ils sont d’accord, alors vous pouvez vous remettre ensemble, mais vous savez tous les deux maintenant quelles sont vos propres limites. »

Ils veulent une réconciliation – mais tu en as fini

Peut-être que pour vous, l’amitié est tout ce qui vous intéresse – ou rien du tout.

Rien de bon ne peut venir d’enchaîner un ex, même s’il vous a fait du mal dans le passé et que cela semble « juste ».

« L’honnêteté est la meilleure politique », dit Lucy. « Vous ne voudriez pas être enchaîné par quelqu’un que vous aimez vraiment s’il veut seulement être amis.

« Mieux vaut être la personne la plus grande et la plus gentille en lui donnant de la clarté, même si cela peut lui faire du mal à très court terme. »

S’ils affichent un comportement toxique, cela peut valoir la peine d’aller plus loin et de les retirer de vos réseaux sociaux.

