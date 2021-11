Vous avez déjà préchargé ‘Grand Theft Auto: The Trilogy’ sur consoles

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition n’est pas disponible avant la semaine prochaine, mais les préchargements pour les consoles Nintendo Switch et Xbox sont déjà en ligne.

Si vous possédez une Xbox One, Xbox Series X|S ou Nintendo Switch, vous pouvez télécharger et installer Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition afin qu’il soit prêt pour la date de sortie du 11 novembre. Le préchargement pour les propriétaires de PlayStation 4 et PlayStation 5 ne commence pas avant le 6 novembre à minuit, mais ce n’est pas loin du tout.

Malheureusement, les joueurs PC ne sont pas dans le même bateau car Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ne sera pas disponible sur le Rockstar Store avant le jour de la sortie. Le jeu ne sera pas non plus disponible sur Steam ou sur Epic Games Store au lancement.

Il reste moins d’une semaine avant que Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition arrive le 11 novembre. Le préchargement est désormais disponible via le Microsoft Store et le Nintendo eShop. Le préchargement du PlayStation Store commence le 6 novembre à minuit. https://t.co/pY4IBfDjHi pic.twitter.com/MdGrLHbYb8 – Rockstar Games (@RockstarGames) 5 novembre 2021

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition se débloquera à 7 h 00 HAP / 10 h 00 HAE le 11 novembre pour tous ceux qui pré-téléchargeront.

Le battage médiatique pour cette trilogie est à travers le toit. Qu’il s’agisse de gens enthousiasmés par des annonces ou de spéculations folles sur le fait que Dr. Dre pourrait enregistrer de la musique pour cela, il est sûr de dire que les gens veulent vraiment Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

