Vous avez des questions sur votre chèque de relance de 1 400 $? Nous avons des réponses – .

L’IRS a lancé une entreprise massive cette semaine, qui a été lancée par la promulgation de la loi de relance de 1,9 billion de dollars du président Biden: l’envoi de 100 millions de paiements de relance, en l’espace de 10 jours.

La première tranche de ces paiements, généralement composée de 1 400 $ de chèques pour des millions de contribuables, a d’abord été envoyée aux bénéficiaires dont les coordonnées bancaires étaient déjà enregistrées auprès de l’agence fiscale. L’IRS a donné la priorité à l’envoi de paiements par dépôt direct, car ceux-ci pourraient être livrés le plus rapidement. Les chèques papier, envoyés par la poste, prendront naturellement plus de temps à arriver – mais au-delà du simple fait d’attendre que le facteur fasse sa tournée, il y a aussi d’autres raisons pour lesquelles vous n’avez peut-être pas encore reçu votre troisième chèque de relance. Poursuivez votre lecture pour certaines de ces raisons, ainsi que pour savoir comment utiliser le suivi des chèques de relance de l’IRS pour suivre la progression de votre paiement.

Top Deal du jour Les offres d’Amazon d’aujourd’hui sont jusqu’à 50% de réduction et disponibles ici Prix:0,99 USD Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Si vous attendez toujours votre chèque, il existe un outil numérique qui deviendra votre meilleur ami. L’IRS a mis en place un portail Web, son outil «Obtenir mon paiement», et vous voudrez certainement le visiter pour savoir quand attendre votre chèque et s’il sera envoyé par voie électronique ou par la poste. L’IRS indique que plus de 35 millions de personnes ont utilisé l’outil «Obtenir mon paiement» au cours de la semaine dernière, mais notez: L’agence fiscale met à jour cette page une fois par jour, généralement du jour au lendemain, il n’y a donc aucune raison de la vérifier plusieurs fois dans la journée. Aussi, ne perdez pas votre temps à appeler l’IRS pour demander quand votre paiement arrivera. Au-delà du long temps d’attente avant de pouvoir parler à quelqu’un, l’IRS dit que les personnes à qui vous parlez n’auront pas accès à des informations au-delà de ce que vous pouvez voir vous-même sur IRS.gov.

L’IRS a déclaré mercredi que 90 millions de paiements d’une valeur de 242 milliards de dollars avaient été livrés dans le premier lot de chèques, tandis que 150 000 autres paiements d’une valeur d’environ 442 millions de dollars avaient été livrés jusqu’à présent par la poste.

Certaines personnes, lorsqu’elles se connectent au site «Obtenir mon paiement», peuvent être accueillies par le message «État du paiement non disponible». Cela peut signifier différentes choses, comme le fait que l’agence fiscale n’a tout simplement pas encore réussi à traiter votre paiement. Malheureusement, cette déclaration au libellé vague peut également signifier que vous n’êtes pas non plus éligible à un paiement de relance.

Pour plus de détails sur l’éligibilité, consultez certains de nos articles précédents:

Cliquez sur ce lien, en attendant, pour plus de détails pour savoir si vous n’avez pas déclaré de déclaration de revenus depuis un certain temps et que vous souhaitez réclamer votre chèque de relance.

L’IRS dit que des lots supplémentaires de chèques de relance seront envoyés dans les semaines à venir par dépôt direct et par la poste sous forme de chèque ou de carte de débit. Cependant, «la grande majorité de tous les paiements d’impact économique seront émis par dépôt direct», selon l’agence fiscale. «Aucune action n’est nécessaire pour la plupart des contribuables; les paiements sont automatiques et, dans de nombreux cas, similaires à la façon dont les gens ont reçu leurs premier et deuxième cycles de paiements d’impact économique en 2020. »

Top Deal du jour Amazon propose un kit d’accessoires Instant Pot de 32 $ qui changera la donne pour votre cuisine Prix:31,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission