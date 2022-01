Vous avez des sueurs nocturnes ? C’est un symptôme clé d’Omicron – Faites-vous tester !

Homme aux sueurs nocturnes – .

*Nous connaissons quelqu’un qui ne se sent pas si bien ces derniers jours. Ils pensaient qu’ils avaient attrapé un rhume comme la grippe ou quelque chose qui ne s’appelait pas COVID-19. Mais un article récent de Health Canal dit que sueurs nocturnes, l’un des symptômes de notre ami, a été identifié comme l’un des symptômes de la variante Omicron. C’est un signal clé que notre ami doit se faire tester.

Omicron est la dernière variante de Covid 19 qui a plongé le monde dans la panique. Certains des points forts de la nouvelle souche sont les nouveaux symptômes. Selon le Dr Amir Khan, un médecin britannique, les sueurs nocturnes sont en tête de liste.

Cette révélation du médecin alerte les gens sur attention aux sueurs nocturnes. Dr Khan, médecin du UK NHS[1] (Service national de santé du Royaume-Uni), a expliqué que «ce genre de sueurs nocturnes intenses où vous devrez peut-être vous lever et changer de vêtements». font partie des symptômes.

Il est crucial de comprendre le symptôme et les agents de santé doivent l’expliquer aux gens. De cette façon, si un patient a eu des sueurs nocturnes abondantes, il peut se faire tester pour la variante Omicron.

Le Dr Khan a souligné que « Ceci est important et il est important que nous restions au courant de ces symptômes. Si nous voulons suivre Omicron et le suivre dans le monde entier, nous devons être en mesure de tester les personnes présentant ces symptômes. » Dr Khan[2] parlait avec The Sun, un journal britannique.

PLUS DE NOUVELLES SUR EURWEB : Chicago a enregistré plus d’homicides (797) en 2021 que n’importe quelle ville des États-Unis | VIDÉO

Variante Omicron

Les sueurs nocturnes ne sont pas nouvelles en ce qui concerne les mentions sur Covid 19 et ses variantes. Tout en tirant la sonnette d’alarme au sujet de la nouvelle variante, le Dr Angelique Coetzee d’Afrique du Sud l’a classée parmi les symptômes clés. Elle est la première personne à avoir parlé de la nouvelle variante.

Mais elle a exprimé qu’il avait des effets plus doux que la variante mortelle Delta. Elle détaille d’autres symptômes de la variante, tels que des douleurs musculaires, des irritations de la gorge et de la fatigue. Mais, les patients qui ont reçu le vaccin semblent avoir des symptômes plus légers lorsqu’ils reçoivent Omicron.

Résumé

Selon les dernières données, les sueurs nocturnes sont un autre symptôme auquel les gens doivent faire attention. Ce symptôme clé s’ajoute à d’autres : gorge irritée, maux de tête légers et courbatures.

Il y a encore un débat autour d’Omicron et si c’est aussi grave que Delta. Jusqu’à présent, les scientifiques continuent de s’efforcer de fournir plus d’informations sur la variante. Mais, il y a des appels à ne pas prendre la variante à la légère car elle présente des symptômes semblables à ceux du rhume.

Lire/apprendre PLUS sur Health Canal.