Vous avez détecté Covid + juste avant le voyage? Vous pouvez voyager plus tard sans payer de frais de changement de date

L’offre n’est valable que pour les passagers nationaux jusqu’au 15 juin 2021.

Si vous avez été infecté par le nouveau coronavirus Covid-19 juste avant la date prévue de votre voyage, ainsi que la souffrance et l’isolement, vous risquez de perdre le montant dépensé pour la réservation du billet d’avion également.

Cependant, si vous avez réservé le voyage sur un vol Spicejet, vous n’avez pas à craindre de perdre le tarif car la compagnie aérienne propose une option de changement de date gratuite unique aux passagers qui reçoivent un diagnostic de Covid-19 positif dans un RT. -PCR test.

L’offre n’est valable que pour les passagers nationaux réservés avec Spicejet qui sont diagnostiqués COVID-19 positifs dans leur rapport de test RT-PCR avant leur date de départ jusqu’au 15 juin 2021.

L’offre de changement de date gratuit est applicable aux réservations effectuées pendant la période de l’offre ou avant la période pendant laquelle le voyage est en attente sur tous les vols intérieurs Spicejet.

Il convient de noter que le changement de date gratuit ne sera fourni que pour la personne testée positive, même s’il y a plusieurs passagers réservés sur le même PNR Spicejet.

Un voyageur ne peut bénéficier de l’offre qu’une seule fois et les modifications ultérieures seront facturées selon le prix standard.

De plus, conformément à cette offre, seuls les frais de modification seront annulés et les clients devront payer la différence de tarif le cas échéant.

Covid Carnage: l’IRDAI a exhorté à augmenter le délai de soumission des documents de réclamation d’assurance

Pour obtenir la dispense des frais de changement de date, les clients doivent soumettre la demande de changement de date au moins 4 heures avant l’heure de départ prévue du vol.

Afin de bénéficier de l’offre, les clients doivent envoyer leur demande à free.change@spicejet.com accompagnée des documents requis (reçu de paiement test et rapport RT-PCR au format PDF) joints au courrier et mentionnant l’option du nouveau date à laquelle ils veulent voyager à nouveau.

Le traitement d’une demande de dérogation ne sera traité qu’une fois que les documents requis, soumis avec la demande de changement de date, auront été vérifiés avec succès.

L’offre est soumise à toutes les autres conditions de transport et Spicejet se réserve le droit de retirer / annuler et / ou modifier l’offre sans préavis.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.