Vous avez du Bitcoin ? 3,3 millions de dollars en BTC achète un domaine somptueux avec vue sur les vignobles de la région viticole de Californie Crypto new media

Une propriété de plusieurs millions de dollars dans le comté de Sonoma en Californie offrant une vue panoramique sur le vignoble est à vendre pour 3,3 millions de dollars, selon une nouvelle annonce. Un rapport du San Francisco Chronicle indique que la propriété de 4 400 pieds carrés, trois lits et trois salles de bain située à Santa Rosa peut être achetée en espèces ou en Bitcoin (BTC).

L’agent inscripteur de la propriété, Lisa Thomas, a déclaré que le vendeur avait décidé d’accepter Bitcoin, la principale crypto-monnaie au monde, rejoignant d’autres vendeurs ouverts à la crypto-monnaie comme moyen de paiement.

« Notre client connaît très bien Bitcoin. Nous avons dû chercher loin pour trouver une société d’entiercement et de titre qui pourrait gérer cela, mais ils commencent à évoluer avec le temps.

ajoute Thomas,

« Je pense que nous verrons beaucoup plus de [these transactions]… Ceux qui détiennent de la monnaie numérique ont besoin de liquidités.

Au moment de la rédaction, Bitcoin se négocie à 38 300 $ par CoinGecko, ce qui signifie que le prix demandé de la propriété est d’environ 86 BTC.

La propriété s’étend sur 17 acres et comprend la maison principale avec des plafonds à poutres apparentes, des sols en merisier et des armoires sur mesure, selon la liste. Les autres accessoires de la propriété comprennent une cuisine extérieure, une piscine, une cave à vin et un chalet d’une chambre avec bureau.

La propriété Santa Rosa n’est que la dernière propriété de plusieurs millions de dollars vendue pour la crypto-monnaie aux États-Unis et dans le monde. Plus tôt cette année, une participation de 33% dans une île de Floride connue sous le nom de Beer Can Island a été mise sur le marché via des enchères, les vendeurs acceptant des crypto-monnaies non spécifiées.

En juin 2019, le propriétaire d’une propriété en bord de mer dans les Florida Keys, évaluée à 2,19 millions de dollars, a répertorié Bitcoin, Ethereum, Litecoin et d’autres actifs cryptographiques comme modes de paiement acceptables.

je

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail crypto directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Vérifiez les derniers titres de l’actualité

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/Michael Warwick