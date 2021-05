Vous avez du mal à trouver des emplacements sur CoWIN? Ces sites de suivi des rendez-vous pour le vaccin COVID-19 peuvent vous faire gagner du temps

Afin d’aider les gens avec cela, de nombreux sites ont été développés simplement pour aider les gens à savoir quand le prochain créneau de réservation est disponible et s’il y a un centre de vaccination à proximité.

Alors que le gouvernement a ouvert la campagne de vaccination pour toutes les personnes de plus de 18 ans en Inde, de nombreuses personnes recherchent maintenant des vaccinations. Cependant, obtenir un créneau pour la vaccination est devenu problématique car les créneaux se remplissent rapidement. La recherche de créneaux via le portail CoWIN est également un processus fastidieux qui peut prendre un certain temps. Afin d’aider les gens avec cela, de nombreux sites ont été développés simplement pour aider les gens à savoir quand le prochain créneau de réservation est disponible et s’il y a un centre de vaccination à proximité.

En envoyant des alertes par e-mail et par d’autres services de chat, ces trackers permettent désormais aux gens de vérifier le prochain rendez-vous de vaccination. Il est à noter que même si ces sites informeront les gens des rendez-vous pour la vaccination et de la disponibilité des créneaux horaires, ils devront toujours visiter le site Web du gouvernement – portail CoWIN pour prendre rendez-vous. L’idée est de faire gagner du temps aux gens pour qu’ils n’aient pas à surfer sur le portail à la recherche de disponibilités.

Pendant ce temps, les utilisateurs devront encore agir rapidement car les stocks de vaccins sont limités. Un de ces trackers est le COVID-19 Vaccine Tracker for India développé par Amit Agarwal. Il s’agit d’un outil de suivi des vaccins open source qui aidera les gens à vérifier et à surveiller la disponibilité des rendez-vous pour les vaccins près de chez eux et une fois qu’un créneau sera disponible, ils recevront des alertes par courrier électronique.

Un autre outil de suivi est Under45.in, un site Web développé par Berty Thomas qui recherche les centres de vaccination à proximité et les emplacements pour les personnes âgées de 18 à 44 ans. Habituellement, le portail gouvernemental affiche également toutes les places disponibles pour les personnes de plus de 45 ans. Cependant, ce site Web l’a réduit et l’a adapté à l’âge, car de nombreux jeunes auront du mal à trouver des créneaux horaires. Tous les adultes jusqu’à l’âge de 44 ans peuvent facilement lancer une recherche ici.

Getjab.in est un autre outil de suivi des vaccins créé par Shyam Sunder, ancien élève de l’ISB, et ses amis. Le processus est assez simple. Les gens peuvent entrer leur nom, leur district et leur adresse e-mail, et le tracker informera les gens de la disponibilité des créneaux horaires à proximité. Pour être sûr, le tracker a d’abord rencontré des problèmes techniques, mais maintenant il fonctionne correctement.

FindSlot.in est également une plate-forme similaire et les gens peuvent naviguer dans la ville ou leur code PIN, leur état et leur district. Le travail résonne avec la plate-forme CoWIN car elle utilise son API ouverte permettant un accès plus facile aux personnes dans la recherche de créneaux horaires.

