Vous avez du mal à vous endormir ? Ces aliments d’automne vous aident à mieux dormir | La vie

Si vous avez des problèmes de sommeil, notez ces aliments d’automne : ils vous aident à mieux cuisiner pour dormir et vous reposer, et étant saisonniers, vous les trouverez facilement à un prix moins cher.

Les troubles du sommeil sont de plus en plus fréquents au sein de la population. Selon la Société espagnole du sommeil (SES), plus de 4 millions de personnes en Espagne souffrent d’un certain type de trouble du sommeil chronique et grave, qui affecte négativement à la fois la santé et la qualité de vie.

La World Sleep Society propose un décalogue pour un meilleur sommeil composé d’une série de conseils pour parvenir à un sommeil plus sain.

Ces pratiques incluent la création d’une routine appropriée avec une heure fixe pour dormir et se réveiller, réduire les siestes à un maximum de 30 minutes, éviter l’alcool et le tabac, couper le café six heures avant le coucher, faire de l’exercice régulièrement et créer un environnement de sommeil confortable et agréable.

Vous pouvez également essayer quelques astuces pour dormir, comme la méthode 4.7.8 pour s’endormir en 60 secondes ou la technique militaire des soldats américains pour s’endormir en 2 minutes.

Avez-vous du mal à dormir? Si la réponse est oui, essayez de prendre ces aliments et boissons avant d’aller au lit, ils vous aideront à mieux dormir et à vous reposer.

La nourriture peut également vous aider si vous souffrez de ce type de problèmes. Il est conseillé de prendre un dîner léger pour que la digestion n’affecte pas le sommeil, et certains aliments vous aident également à mieux dormir.

Ensuite, nous vous laissons une sélection d’aliments de la saison automnale pour vous aider à mieux vous reposer:

Amandes. En Espagne, les amandes sont récoltées entre août et septembre. Sa teneur élevée en magnésium réduit les niveaux de cortisol dans le corps, ce qui vous aide à vous endormir plus rapidement et à mieux dormir. Noix. Les noix sont récoltées entre septembre et novembre et sont un excellent aliment d’automne pour un meilleur repos. Ils sont une source naturelle de tryptophane, un acide aminé qui aide à produire de la sérotonine et de la mélatonine, les hormones qui établissent les cycles veille-sommeil. Citrouilles. La saison des citrouilles s’étend d’avril à novembre. Ils contiennent de l’alpha carotène, qui entre autres bienfaits favorise la conciliation du sommeil, ainsi que d’autres nutriments pour bien dormir, comme les vitamines B6 et B8. Pommes. Les pommes sont récoltées en Espagne entre août et octobre et sont un fruit de saison intéressant pour mieux se reposer. Sa teneur en vitamine C réduit la glycémie et la tension artérielle, et peut également aider à améliorer la respiration, favorisant le sommeil. Patates douces. La saison des patates douces en Espagne s’étend d’octobre à mars. Ce tubercule possède d’excellentes qualités relaxantes, c’est pourquoi il est intéressant de l’incorporer au dîner. Figues. Les figues sont récoltées dans notre pays de juillet à fin septembre. Ce fruit est une source naturelle de magnésium et de fibres, ils vous aident donc à vous endormir rapidement et à vous reposer plus longtemps la nuit.

Selon une nouvelle étude, ce simple remède contre l’insomnie est l’un des plus efficaces pour passer une bonne nuit de sommeil et mieux se reposer.

Pour profiter pleinement des propriétés de ces aliments pour mieux dormir, essayez de les intégrer à votre dîner. Il n’est pas conseillé de manger de gros repas le soir, alors essayez de ne pas trop manger.

Il est également conseillé d’éviter certains aliments si vous ne voulez pas qu’une mauvaise digestion vous empêche de vous endormir.