Vous avez encore le temps d’aller au French Film Tour, voir ces 4 films

L’homme au sous-sol

Ceux qui aiment les thrillers et le suspense ne pourront pas s’arrêter de manger du pop-corn avec ce film. Hélène et Simon vivent à Paris et décident de vendre le sous-sol de l’immeuble dans lequel ils vivent. Un homme qui ressemble à une personne ordinaire les achète pour servir de cave et la situation se complique lorsque l’homme déménage au sous-sol comme s’il s’agissait de sa résidence permanente et qu’il y a quelque chose de très trouble dans son passé. Le pire c’est quand Se lie d’amitié avec la fille adolescente du couple.

Au revoir les imbéciles

Il s’agit d’une comédie où une femme de 43 ans découvre qu’elle est très malade, alors elle décide de rechercher le fils qu’elle a donné en adoption alors qu’elle n’était qu’une adolescente. Au cours de sa recherche, il rencontre JB, un homme d’une cinquantaine d’années qui est en dépression, et M. Blin, un aveugle qui a un grand charisme. A eux trois ils se consacrent à la recherche du fils de Suze.

Au cas où vous voudriez voir plus d’un film comme je le recommande ici, il y a un cinebono pour le French Cinema Tour qui comprend quatre billets pour 180 pesos ou deux billets pour le salon VIP Cinépolis, c’est parti ! Consultez le panneau d’affichage ici.