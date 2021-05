Vous avez enfin la 5G sur votre iPhone – mais voici pourquoi vous voudrez peut-être la désactiver – .

Contrairement à de nombreuses autres entreprises technologiques, Apple n’a jamais eu une obsession absolue d’être la première entreprise à commercialiser un produit ou une technologie. Au contraire, un principe constant de la stratégie produit d’Apple a été de se concentrer sur le fait d’être le meilleur plutôt que le premier.

Pour cette raison même, Apple n’était pas vraiment pressé de déployer de nouveaux modèles d’iPhone prenant en charge la connectivité 5G. Alors que le battage et le battage médiatique entourant la capacité de la 5G à «changer le monde» étaient immenses au cours des dernières années, Apple a pris la position que l’introduction d’appareils 5G sans une couverture 5G suffisante de la part des opérateurs ne servait à rien.

Et donc, Apple a pris son temps et n’a pas inclus la prise en charge de la connectivité 5G jusqu’à ce qu’il publie sa gamme d’iPhone 12 en septembre dernier. Les vitesses de données améliorées activées par la 5G sont certainement les bienvenues, mais la 5G présente également certains inconvénients qui méritent d’être mentionnés.

Outre le fait que la portée cellulaire avec la 5G est inférieure à celle de la 4G, les iPhones dotés de chipsets 5G réduisent la durée de vie de la batterie à un rythme beaucoup plus rapide. Qu’il suffise de dire que si vos habitudes d’utilisation quotidiennes ne nécessitent pas exactement une connectivité ultra-rapide, vous feriez peut-être mieux de désactiver complètement la 5G pour donner la priorité à la durée de vie de la batterie.

Point de vue peu controversé, même Apple lui-même concède ce point, c’est pourquoi la société a introduit l’année dernière un nouveau «Smart Data Mode» qui bascule dynamiquement entre la 4G et la 5G en fonction des applications en cours d’exécution. Donc, si vous parcourez juste quelques publications sur Facebook, vous serez probablement satisfait de la 4G. Mais si vous êtes soudainement intéressé à regarder du contenu Netflix de haute qualité, votre iPhone passera automatiquement à la 5G.

C’est une solution intelligente, bien sûr, mais si la durée de vie de la batterie est extrêmement importante pour vous, vous voudrez peut-être désactiver complètement la 5G et ne l’activer que dans les situations où vous en avez vraiment besoin.

Si vous souhaitez désactiver la 5G sur votre iPhone 12, il vous suffit d’ouvrir l’application Paramètres, de sélectionner «Cellulaire», puis de sélectionner «Voix et données». Ici, vous devriez voir trois options: 5G On, 5G Auto et LTE.

La 5G On utilise la 5G à tout moment, même dans les cas où l’autonomie de la batterie est affectée. 5G Auto, quant à lui, n’utilise la 5G que lorsqu’elle n’aura pas d’impact sérieux sur la durée de vie de la batterie. Et LTE, bien sûr, désactive complètement la 5G. Bien que la 5G Auto soit probablement préférable pour la plupart des gens, vous voudrez certainement sélectionner l’option LTE si vous êtes dans une situation où vous devez maximiser la durée de vie de la batterie à tout prix.

Un autre paramètre à connaître est le mode données. En accédant à Paramètres> Cellulaire> Mode données, vous pouvez activer et désactiver «Autoriser plus de données sur la 5G». Ce paramètre, lorsqu’il est activé, «fournit une vidéo de meilleure qualité et FaceTime lorsqu’il est connecté à des réseaux cellulaires 5G».

Opter pour l’option “Standard”, quant à lui, réduit l’utilisation des données cellulaires en “interrompant les mises à jour automatiques et les tâches en arrière-plan”.

Avec les paramètres ci-dessus, vous pouvez configurer votre utilisation de la 5G pour qu’elle fonctionne exactement comme vous en avez besoin pour trouver un équilibre fin entre la vitesse des données et la durée de vie de la batterie.

