Vous avez entendu parler de Live Caption, mais le Pixel 6 obtient également Live Translate

Les téléphones Pixel 6 de Google offrent une fonctionnalité intéressante de traduction en direct. Cela vous permettra d’obtenir des traductions en temps réel pour les vidéos. La fonctionnalité fonctionne hors ligne grâce à la puce d’apprentissage automatique TPU de la famille Pixel 6.

Google a révélé hier une multitude de détails sur la série Pixel 6, les téléphones étant les premiers à utiliser le chipset Tensor interne de Google. Le processeur est livré avec une unité de traitement tensoriel (TPU) pour un apprentissage automatique plus rapide, et il existe plusieurs cas d’utilisation pour ce silicium.

Cette dernière publication note que la série Pixel 6 offrira la possibilité de « générer des sous-titres traduits en direct lorsque vous regardez – ou écoutez – du contenu dans une autre langue ». Pendant ce temps, l’ancien point de vente a connu une démo qui a montré que les nouveaux téléphones étaient capables de traduire une vidéo du français vers l’anglais en temps réel sans connexion Internet.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons une fonctionnalité de traduction hors ligne sur un smartphone, car Google Translate et d’autres services vous permettent de télécharger des modules linguistiques pour traduire du texte sans connexion Internet. Mais les traductions vocales hors ligne sont un défi plus important pour les smartphones, sans parler de la fonctionnalité de traduction en direct qui met l’accent sur l’inférence ultra-rapide.

Live Translate pourrait néanmoins être une fonctionnalité pratique pour un certain nombre de raisons. D’une part, cela pourrait ouvrir du contenu vidéo auparavant non traduit à beaucoup plus d’utilisateurs. Nous couvrons également de nombreux lancements de smartphones ici chez Android Authority, donc une technologie comme celle-ci pourrait être idéale pour le prochain lancement de Xiaomi en Chine uniquement ou de Realme en Inde uniquement.

Ce ne sont pas non plus les seules fonctions activées par la puce TPU, car Google a mis en évidence des fonctionnalités telles que la saisie/dictée vocale hors ligne, un meilleur traitement vidéo HDR et la possibilité de réduire le flou dans les prises de vue. Nous en apprendrons sans aucun doute plus sur les prouesses d’apprentissage automatique du duo Pixel 6 (et plus) lorsque les téléphones seront lancés dans les semaines à venir.