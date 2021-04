Vous avez été vacciné. Maintenant quoi? 7 choses à savoir pour votre comportement après le vaccin COVID

Le V-Safe des Centers for Disease Control and Prevention suit l’état de santé après une vaccination contre le COVID-19. (Photo .)

Le 15 avril, toute personne de l’État de Washington âgée de 16 ans ou plus peut retrousser sa manche et se faire vacciner contre le COVID-19. Et une fois que deux semaines se sont écoulées après une dose du vaccin Johnson & Johnson ou une deuxième dose du vaccin Moderna ou Pfizer, cette personne est maintenant considérée comme complètement vaccinée.

Et maintenant quoi?

Les personnes vaccinées peuvent savourer le fait qu’elles sont maintenant presque certainement protégées contre les maladies graves du COVID, sans parler d’une hospitalisation ou pire. Ils contribuent également à l’immunité du troupeau, une résilience recherchée à l’échelle de la communauté contre le virus qui aidera à protéger les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées parce qu’elles sont trop jeunes ou ont des problèmes de santé.

Mais est-ce un feu vert pour assister à ce mariage de gala retardé d’un an, prendre un avion pour Maui ou lever un verre à un point d’eau préféré?

Comme pour tout ce qui concerne COVID, les réponses ne sont pas absolues et sont sujettes à changement. Et nous sommes dans une situation délicate, en course pour livrer des injections alors que le nombre de cas positifs augmente rapidement, certains épidémiologistes affirmant que nous sommes clairement déjà entraînés dans une quatrième vague d’infections COVID. Pour sa part, le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste américain des maladies infectieuses, n’a pas beaucoup changé son comportement après la vaccination, et les experts locaux disent la même chose.

Avec tout cela à l’esprit, voici ce que nous avons appris sur le comportement post-vaccin responsable et notre chemin vers une existence plus normale.

Puis-je jeter mon masque?



(Image Bigstock)

Les Centers for Disease Control and Prevention conseillent aux personnes vaccinées de continuer à porter des masques, d’éviter les foules et les espaces intérieurs mal ventilés et de rester à six pieds des autres.

Mais il y a des exceptions. Les gens peuvent sauter le masque lorsqu’ils sont à la maison ou dans un cadre privé avec un petit groupe dans lequel tout le monde est complètement vacciné. Les personnes vaccinées peuvent renoncer aux masques lorsqu’elles se trouvent dans un espace privé avec des membres d’un autre ménage non vacciné.

Lorsque cette pandémie prendra fin, ce ne sera pas une fin soudaine. Cela va être par à-coups et un retour progressif à la vie normale.

Pourquoi se masquer une fois vacciné? Bien que la science soit encourageante, il y a encore une chance qu’une personne vaccinée puisse contracter le COVID, être asymptomatique et le transmettre à d’autres.

Mais l’habitude du masque commence à se dégrader pour certains. L’épidémiologiste de l’Université de Washington Brandon Guthrie fait partie d’une étude qui est retournée à plusieurs reprises dans le même centre commercial et les mêmes entrées de magasin dans le comté de King pour compter ceux avec et sans masque. Les chercheurs ont récemment remarqué une baisse de l’utilisation chez les personnes de 65 ans et plus – qui est également la population avec les taux de vaccination les plus élevés.

«C’est tout à fait compréhensible», a-t-il déclaré. «Mais nous devons vraiment continuer à faire les choses qui fonctionnent [in stopping COVID], en particulier les choses qui ne sont pas si importantes, comme le port de masques. »

Quand atteignons-nous l’immunité collective?



Plus tôt dans la pandémie, les experts ont jeté des objectifs de vaccination qui nous livreraient à l’état heureux et sans masque de l’immunité collective, oscillant souvent autour de 75 à 85% du public. C’était alors.

«Notre capacité à comprendre ce que représente ce chiffre est passée par la fenêtre il y a quelque temps», a déclaré le Dr Joshua Schiffer, un modélisateur de maladies infectieuses au Fred Hutchinson Cancer Research Center.

Une grande partie de la responsabilité incombe aux variantes, qui sont des mutations du virus COVID original. Il existe cinq soi-disant variantes préoccupantes aux États-Unis, chacune avec divers degrés de superpuissances qui les rendent plus mortelles, plus infectieuses et / ou plus résistantes aux vaccins. Ces deux derniers traits en particulier, en combinaison avec le potentiel de diminution de l’immunité au fil du temps chez les personnes vaccinées, rendent difficile la fixation d’un objectif d’immunité collective ferme et rapide. (De nouvelles données prometteuses montrent que la protection vaccinale dure au moins six mois.)

Alors que certains pays atteignent des taux élevés de vaccination, les chercheurs surveilleront de près la façon dont les variantes se propagent ou ne se propagent pas, ce qui donnera une indication sur l’immunité collective. Israël, par exemple, est un leader mondial de la vaccination: 60% de la population a reçu au moins un vaccin et 55% sont entièrement vaccinés.

Un site de vaccination de masse hébergé chez Amazon plus tôt cette année. (Photo . / Taylor Soper)Que se passe-t-il avec les variantes?

Il est dans la nature d’un virus de continuer à muter et à évoluer, et les versions qui ont un avantage reproductif commenceront à l’emporter sur d’autres variantes. C’est certainement ce que nous avons vu pendant la pandémie.

La variante britannique, B.1.1.7, est devenue la forme dominante de COVID aux États-Unis.Il est environ 50% plus infectieux, provoque des infections plus graves, mais semble heureusement être peu résistant aux vaccins actuels.

Sans les nouvelles variantes, nous aurions probablement pu éviter la quatrième vague d’infections, a déclaré Schiffer. Et maintenant, les responsables de l’État préviennent que des règles plus restrictives pour les entreprises dans certains comtés pourraient être mises en œuvre prochainement pour essayer de freiner la flambée.

«C’est frustrant que nous ayons eu tendance à ouvrir d’abord les choses qui présentent le niveau de risque le plus élevé», a déclaré Guthrie, comme les restaurants, les bars et les gymnases, «et d’ouvrir les choses qui présentent le plus d’avantages et le moins de risques, comme les écoles, en dernier. . »

Alors, comment lutter contre les variantes?

Les vaccinations font déjà une différence, ont déclaré des experts. Plus de 44% des résidents du comté de King âgés de 16 ans et plus ont reçu au moins un vaccin contre le COVID, ce qui représente plus d’un tiers de la population totale du comté qui comprend Seattle, Bellevue et Redmond.

«Si nous n’avions pas fait vacciner 40% de notre population, nous serions complètement sous l’eau en ce moment», a déclaré Schiffer. «Cela a un effet très fort en termes de protection des personnes.»

Et de nouveaux vaccins sont en préparation. UW Medicine a annoncé cette semaine qu’elle recrutait des volontaires pour un essai clinique évaluant un vaccin COVID-19 de «deuxième génération». La deuxième étape de l’étude comprendra des vaccins à base de plusieurs protéines virales dans l’espoir de renforcer la protection contre les variants.

Moderna a déclaré cette semaine qu’il fournirait des rappels contre les variantes d’ici la fin de cette année.

Et nos enfants?

Comme beaucoup de gens sont étourdis par des visions de la vie lorsqu’ils sont complètement vaccinés, on pourrait oublier une population importante qui ne peut pas encore se faire vacciner: les enfants de 15 ans et moins. Pfizer a le seul vaccin approuvé pour les 16 et 17 ans aux États-Unis, et les premiers résultats prometteurs pour les vaccins Pfizer et Moderna pour les enfants dès l’âge de 12 ans sont qu’ils pourront se faire vacciner avant la rentrée scolaire. L’année prochaine. Des tests sont en cours chez des enfants encore plus jeunes, avec Moderna des essais en cours chez des enfants de 6 mois et plus.

En attendant, alors que les parents peuvent commencer à se sentir plus rassurés face aux risques auxquels ils sont confrontés, leurs plus jeunes enfants sont toujours vulnérables.

“Psychologiquement, les gens peuvent vraiment transférer leur propre niveau de préoccupations ou le sentiment que vous êtes en sécurité sur d’autres personnes autour d’eux, surtout quand il y a cette différence dans le statut de vaccination”, a déclaré Guthrie.

Quand et comment arriver à «normal»?

L’espoir est maintenant qu’une nouvelle variante encore plus problématique n’émerge pas alors que nous nous dirigeons vers une vaccination généralisée. Les recherches de Schiffer et de son équipe montrent que les événements super-épandeurs jouent un rôle clé dans le lancement de variantes, ce qui plaide pour maintenir la taille de la foule au minimum.

Il sera également important de surmonter l’hésitation à la vaccination. Bien que nous puissions atteindre des taux de vaccination élevés dans certaines régions, il y aura probablement des poches de population avec des nombres moins protecteurs qui pourraient devenir des foyers d’infections, a averti Guthrie. Les chercheurs remarquent déjà des taux de vaccination plus faibles dans certaines parties de l’est de Washington, comme le rapporte le Seattle Times, en particulier dans les zones plus politiquement conservatrices.

La vaccination mondiale est également essentielle. Comme de nombreuses variantes l’ont montré, le virus ne respecte pas les frontières nationales.

Alors que le risque d’infection diminue pour ceux qui sont vaccinés, tous ces facteurs signifient que le «normal» reviendra lentement.

«Lorsque cette pandémie se terminera, ce ne sera pas une fin soudaine», a déclaré Schiffer. «Cela va être par à-coups et par un retour progressif à la vie normale.»

Bottom line: Dois-je réserver un vol vers le Yucatán ou Yosemite?

Sur une note plus optimiste, le gouvernement fédéral a assoupli certaines restrictions liées aux voyages pour les personnes vaccinées.

Les personnes entièrement vaccinées peuvent voyager au pays sans faire de test COVID avant ou après un voyage, bien qu’Hawaï ait ses propres restrictions. Pour les voyages internationaux, les personnes vaccinées ont encore besoin d’un test négatif avant de retourner aux États-Unis, et le CDC dit qu’elles «devraient» se faire tester 3 à 5 jours après leur retour. Certains pays ont leurs propres règles de test avant d’entrer. Aux États-Unis, ni les voyages nationaux ni les voyages à l’étranger ne nécessitent une période de quarantaine après le voyage.