“Vous avez étranglé la ville”: SC arrête Kisan Mahapanchayat pour avoir demandé l’autorisation de détenir Satyagrah à Jantar Mantar

Le tribunal dirigé par le juge AM Khanwilkar a remis en question la justification des manifestations lorsque les agriculteurs ont approché la justice pour contester les lois agricoles.

Vendredi, la Cour suprême a arrêté le Kisan Mahapanchayat pour l’avoir approché pour demander l’autorisation de poursuivre les manifestations en bloquant les autoroutes nationales à Delhi-NCR. Le tribunal dirigé par le juge AM Khanwilkar a remis en question la justification des manifestations lorsque les agriculteurs ont approché la justice pour contester les lois agricoles.

« Vous avez étranglé la ville et maintenant vous voulez entrer dans la ville et protester. Cette cajolerie devrait cesser. Vous avez bloqué des autoroutes et des routes », a déclaré le tribunal dans le cadre du plaidoyer demandant l’autorisation de détenir Satyagrah à Jantar Mantar.

La plus haute juridiction a demandé à Kisan Mahapanchayat, demandant l’autorisation d’autoriser la détention de Satyagrah à Jantar Mantar, de déposer une déclaration sous serment indiquant qu’ils ne faisaient pas partie de la protestation des agriculteurs bloquant les autoroutes nationales, d’ici lundi.

