Vous avez froid à la maison ? Black Friday laisse plusieurs radiateurs et poêles en vente à partir de 28 euros | La technologie

L’hiver approche et avec lui la baisse générale des températures. Si vous n’avez pas de radiateur adapté à la maison, aujourd’hui est un bon jour pour en acheter un.

Dans de nombreuses régions d’Espagne, le chauffage est absolument indispensable pour passer l’hiver et aussi l’automne. Avec le prix de l’électricité qui monte en flèche, vous devez affiner plus que jamais pour parier uniquement sur ce dont votre maison a besoin.

Ce n’est pas que les options manquent, et en fait il y a aujourd’hui le Black Friday plusieurs appareils de chauffage et radiateurs en vente à des prix beaucoup plus bas que d’habitude, même pour moins de 30 euros, même si évidemment le coût varie en fonction de la puissance, de la taille ou du type de radiateur.

Il y a un peu de tout, nous avons donc choisi plusieurs radiateurs dans différentes gammes de prix afin qu’il y en ait au moins un qui vous convienne selon votre budget et le type de logement.

Il est également essentiel d’en avoir un qui soit efficace, peu énergivore et adapté à la taille de la pièce que vous souhaitez chauffer.

Aérotherme Taurus pour 28,90 €

Aérotherme Taurus

Les ventilateurs thermiques sont l’un des appareils de chauffage les moins chers qui existent, bien que leur consommation soit également assez élevée. Par exemple, Taurus vend une puissance de 2000W pour seulement 28,90 euros sur Amazon.

L’avantage est qu’ils chauffent l’air très rapidement, en quelques secondes, ils sont donc parfaits par exemple pour la salle de bain, pour le maintenir à bonne température lors de la douche.

Comme il n’atteint pas 29 euros, la livraison n’est gratuite que si vous vous inscrivez au mois d’essai Amazon Prime.

Cheminée électrique Newlux Classic pour 47 €

Cheminée électrique Newlux Classique

Cette version est plus adaptée si vous voulez un radiateur qui donne aussi une touche rétro à votre maison, et c’est une mini cheminée électrique décorative au prix de 47 euros.

Ils ont une puissance de 1500W, plus que suffisant pour chauffer des pièces moyennes.

Son fonctionnement est le même que celui des poêles classiques, c’est-à-dire qu’il chauffe au moyen d’une résistance en céramique.

Réchaud à gaz Cecotec Ready Warm 4000 Slim Fold à 80,90 €

Ce poêle nous permettra de chauffer notre salon à tout moment. Son intérieur permet de mettre de gros fûts de butane qui nous dureront longtemps. Il a des systèmes de sécurité et des roues pour le déplacer facilement.

Cette autre option est également bon marché, d’autant plus que si une chose est claire, c’est que les réchauds à gaz sont moins chers sur le long terme que les électriques, malgré la hausse du prix des bouteilles de butane.

Ce modèle du Cecotec espagnol coûte 80,90 euros et dispose d’un triple système de sécurité : anti-basculement, ODS et arrêt de flamme, vous n’avez donc pas à vous soucier d’éventuels accidents.

Il a des roues et pèse peu, vous pouvez donc changer de pièce si vous en avez besoin.

Cecotec ReadyWarm 800 Thermique Connecté pour 89,90 €

Ce radiateur électrique de 800W possède trois éléments chauffants et dispose d’une télécommande. Il peut être encastré dans un mur ou utilisé comme radiateur portatif sur pied.

Ce radiateur électrique est doublement efficace, d’une part parce que son prix a beaucoup baissé à 90 euros et d’autre part parce qu’il est intelligent, c’est-à-dire qu’il dispose du WiFi.

Pourquoi cela est-il ainsi? Parce que grâce à la connexion Internet, vous pouvez programmer son allumage et extinction, chauffant votre maison beaucoup plus efficacement. Vous ne le laisserez pas tomber du jour au lendemain, car vous pouvez établir des routines.

Vous pouvez également l’activer lorsque vous êtes proche de rentrer chez vous et ainsi trouver la pièce à la température idéale.

