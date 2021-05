Vous avez investi dans des fonds communs de placement? Voici comment vous devez payer des impôts dessus

Les taux d’imposition sont encore renforcés par la surtaxe et la cessation applicables à l’investisseur.

L’implication fiscale sur les gains provenant de fonds communs de placement dépend du type de fonds commun de placement, par exemple, si un placement est effectué dans un fonds commun de placement en actions ou un fonds commun de placement de dette ainsi que de la période de détention des parts de fonds commun de placement.

Imposition des fonds communs de placement en actions

Actions Les fonds communs de placement sont désignés comme les fonds qui ont au moins 65 pour cent de la répartition en actions dans leurs portefeuilles de placement. Selon les experts, la vente de parts de ces fonds communs de placement en actions devrait être de nature à long terme, la période de détention de ces parts devrait dépasser 1 an, sinon ces gains seraient de nature à court terme.

Les plus-values ​​à court terme seraient soumises à un impôt entre les mains de l’investisseur au taux de 15 pour cent u / s 111A de la loi sur les technologies de l’information. Dans le cas des plus-values ​​à long terme, le même serait imposé à 10 pour cent u / s 112A de la loi informatique sur le nombre de gains dépassant Rs 1 lakh au cours de cet exercice particulier.

Suresh Surana, fondateur de RSM India, déclare: «Ces taux ne s’appliqueraient que si la transaction est soumise à STT, sinon, les gains à court terme seraient imposés selon le taux marginal de la tranche et les plus-values ​​à long terme seraient imposées conformément à L’article 112 de la loi sur les technologies de l’information est similaire à l’imposition des actions cotées. Ainsi, le traitement fiscal des actions cotées et de ceux des parts d’OPCVM actions est le même. »

Fiscalité des fonds communs de placement de dette

Dans le cas des fonds communs de placement d’emprunt, les gains seraient traités comme étant de nature à court terme à condition que les parts de ces fonds soient vendues avant 3 ans à compter de la date de leur acquisition, sinon, ces gains seraient classés comme étant de nature à long terme.

Surana dit: «Les plus-values ​​à court terme sont imposées conformément au taux marginal applicable de l’investisseur. Les plus-values ​​à long terme du fonds de la dette, en revanche, sont soumises à un impôt de 20 pour cent avec l’indexation de l’avantage n / s 112 de la loi. “

Certaines choses qu’il faut garder à l’esprit au moment du calcul de l’impôt sur les gains en capital;

1. Les taux d’imposition sont encore renforcés par la surtaxe et la cessation applicables à l’investisseur.

2. Aucune déduction en vertu du chapitre VI-A ou remise u / s 87A ne serait disponible contre un gain en capital à long terme soumis à l’impôt u / s 112A de la loi sur les technologies de l’information.

3. Calcul du coût de l’indice. Surana dit: «Le coût indexé est calculé en multipliant le coût d’acquisition par le rapport entre l’indice du coût de l’inflation de l’année de vente et l’indice du coût de l’inflation de l’année d’achat. Ce coût indexé est ensuite réduit du prix de vente net pour arriver à la valeur des gains. »

4. Les plus-values ​​à long terme dérivées jusqu’au 31 janvier 2018 seraient soumises à un avantage d’antériorité, c’est-à-dire que les gains dérivés jusqu’à cette date seraient exonérés d’impôt lors du calcul de l’impôt n / s 112A de la loi IT.

5. Il est pertinent de noter que l’investisseur ne peut compenser toute perte en capital à long terme qu’avec des gains en capital à long terme. Surana ajoute: «D’un autre côté, une perte en capital à court terme peut être compensée à la fois par des gains en capital à long terme et à court terme. Le report de la perte en capital est autorisé pour les 8 années suivantes. »

6. Lors du calcul de l’obligation fiscale finale, la limite d’exonération de base doit d’abord être épuisée par rapport aux autres revenus et le solde, le cas échéant, peut être épuisé contre les plus-values ​​à court terme imposables u / s 111A et les plus-values ​​à long terme imposables à u / s 112 ou 112A de la loi informatique.

