Vous avez juste besoin d’une boule de papier d’aluminium pour ce hack de lave-vaisselle qui fait briller vos couverts à chaque fois ⋆ .

Que vous rinciez ou utilisiez les meilleurs produits pour lave-vaisselle, les aliments incrustés peuvent parfois finir sur votre vaisselle.

Les couverts sont encore plus difficiles à nettoyer, avec le matériau métallique qui signifie que vos fourchettes et couteaux montrent chaque grain de saleté ou de ternissement.

Ce hack, cependant, pourrait vous éviter un gommage après le lave-vaisselle.

Carolina Mccauley, maman australienne, a partagé son meilleur conseil sur TikTok, avec une vidéo montrant comment elle utilise du papier d’aluminium pour obtenir des résultats.

Dans le plateau à couverts, placez une boule de papier d’aluminium de la taille d’une balle de golf.

Ensuite, mettez le tout et lavez sur votre réglage habituel avec vos pastilles de lave-vaisselle habituelles.

Comme le dit Carolina, maman de deux enfants: “Ce hack de lave-vaisselle laissera votre argenterie étincelante.”

Tout est lié à une réaction chimique qui se produit entre l’aluminium et les ingrédients de la tablette du lave-vaisselle.

La feuille elle-même ne nettoie pas, mais lorsque la tablette se dissout, elle réagit avec le métal et travaille très fort pour faire briller vos couverts.

La vidéo de Carolina a maintenant été visionnée près de 60 000 fois depuis sa publication, et les gens meurent d’envie d’essayer l’astuce.

Il a été spéculé dans les commentaires que le bicarbonate de soude dans les comprimés est ce qui crée le puissant effet de nettoyage.

C’est vrai, en ce que ces deux composants (avec l’eau) soulèvent le sulfure d’argent – également connu sous le nom de ternissement – par une réaction électrochimique qui s’intensifie lorsque l’eau dans la solution est chaude.

La science vérifie définitivement, mais plus important encore, cette astuce vous permettra, espérons-le, d’économiser beaucoup de temps et d’efforts pour trier votre vaisselle après un lavage.

