Vous avez l’impression qu’Android TV continue d’avoir l’air pire ? La dernière interface de Plex consiste à donner le contrôle aux utilisateurs

Plex est la solution de serveur multimédia incontournable pour des millions de streamers à travers le monde. Quelle que soit sa puissance, l’interface n’a jamais été l’un des points forts du service. Ce n’est pas mal du tout – ce n’est juste rien de spécial, il manque le je-ne-sais-quoi des autres plateformes de streaming modernes. Si vous espériez que Plex obtiendrait un redémarrage élégant, vous avez de la chance – la société a mis tout son contrôle entre vos mains.

Ces types de changements d’interface font généralement face à une sorte de réaction de la part des consommateurs qui se sont habitués à une mise en page spécifique. Cela a du sens – après tout, personne ne veut s’asseoir le vendredi soir pour regarder un film pour se perdre dans un terrier de menus et de publicités. Dans cet esprit, les développeurs ont décidé de créer une nouvelle interface utilisateur qui se concentre sur les illustrations de chaque titre sans perturber les habitudes de ses utilisateurs.

Le look rafraîchi de Plex.

C’est une corde raide difficile à traverser pour n’importe quelle entreprise, mais Plex pense avoir réussi l’impossible en intégrant des options de personnalisation au cœur de sa refonte. Les utilisateurs d’appareils Roku et Apple TV peuvent désormais basculer entre la nouvelle interface utilisateur “moderne” et un look “classique” simplifié qui réduit les choses au minimum. Bien que le nouveau design ne plaise pas à tout le monde, il est plutôt joli dans les premières captures d’écran.

Offrant deux sélections d’interfaces différentes parmi lesquelles choisir, Plex a déjà une longueur d’avance sur la concurrence, mais la société est allée encore plus loin. Dans le menu des paramètres de l’application, vous pouvez mélanger et faire correspondre trois paramètres principaux : la mise en page du contenu, l’arrière-plan de l’application/d’accueil et l’arrière-plan des détails. Ces options donnent aux utilisateurs la flexibilité dont ils ont besoin pour rendre l’application aussi détaillée ou aussi simple qu’ils le souhaitent.

Le menu des paramètres Plex sur Apple TV.

La mise en page du contenu est le paramètre principal que vous voudrez contrôler ; c’est là que vous pouvez basculer entre les modes Moderne et Classique. Modern ajoute des détails et des métadonnées « en ligne » à certains écrans de menu tout en mettant en évidence les illustrations sur les affiches sur les pages de détail. Avec Classique sélectionné, vous conserverez l’interface simple standard qui conserve les illustrations des affiches et masque le contenu en ligne.

La gauche: Design moderne de Plex avec des couleurs d’illustration. Droit: Design classique de Plex sans arrière-plan.

L’arrière-plan de l’application/de l’accueil et l’arrière-plan Détails contrôlent l’utilisation des couleurs des illustrations dans l’application, que ce soit sur la page d’accueil ou dans des listes de titres spécifiques. En les désactivant, vous revenez à un arrière-plan dégradé sombre sans retirer les couleurs et les arrière-plans des affiches et des œuvres d’art.

Plex dit que cette nouvelle actualisation visuelle arrivera bientôt sur d’autres appareils, donc si vous n’êtes pas un utilisateur de Roku ou d’Apple TV, vous n’aurez pas à attendre trop longtemps pour l’essayer vous-même.