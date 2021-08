Vous avez mal à la tête lorsque vous utilisez Twitter ? Vous n’êtes pas le seul, et c’est pourquoi ils changent l’interface | La technologie

Les changements dans l’interface de Twitter posent des problèmes aux utilisateurs, révélant l’une des limitations de l’application : qu’elle ne vous permet pas de choisir.

Il y a quelques décennies, des dizaines de personnes au Japon a commencé à avoir des crises d’épilepsie en regardant un épisode de la populaire série animée Pokémon.

Il a été découvert que ces gens étaient photosensibles, et que certains motifs de lumière et de couleurs pourraient déclencher ces crises d’épilepsie. C’est une sensibilité rare, mais si parmi des centaines de millions de téléspectateurs quelques centaines de personnes ont de sérieux problèmes, il faut en tenir compte.

C’est alors qu’il a commencé à être pris en compte la photosensibilité à la lumière des écrans, qui affecte également les utilisateurs de l’application. Twitter la semaine dernière a changé l’interface pour ajouter contraste élevé et réduction de la couleur bleue, favoriser les gens qui voient pire… mais causer des problèmes à ceux qui sont photosensibles:

Le contraste élevé n’est notoirement PAS accessible pour de nombreuses personnes photosensibles et souffrant de douleur chronique. https://t.co/c1AQNkMvC0

A partir de ce moment, des plaintes ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux, avertissant que la nouvelle interface Twitter provoquait des maux de tête, de la fatigue oculaire, des migraines, et d’autres problèmes. Même la nouvelle police de caractères, Gazouiller cela causait de l’agacement.

Ce genre de graves problèmes de photosensibilité affectent généralement seulement 1 ou 2 personnes sur un millionMais dans une application avec 500 millions d’utilisateurs, des centaines de personnes ayant un problème de santé ne peuvent pas être prises à la légère.

Twitter a suivi de près les plaintes, annonçant que a à nouveau changé l’interface, éliminant le contraste élevé et la nouvelle police:

Nous modifions le contraste de tous les boutons pour les rendre plus agréables pour les yeux, car vous nous avez dit que le nouveau look est inconfortable pour les personnes sensibles. Nous écoutons et itérons.

– Accessibilité Twitter (@ TwitterA11y) 13 août 2021