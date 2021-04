Vous avez mal utilisé la passoire à pâtes toute votre vie: voici comment l’utiliser | Vie

Mettez-vous la passoire dans l’évier puis ajoutez les pâtes bouillantes? Si c’est votre technique pour écouter des spaghettis ou des macaronis, sachez que vous l’avez mal fait toute votre vie. Nous vous expliquerons comment utiliser correctement la passoire à pâtes.

Nous ne savons pas, mais il y a des choses que nous faisons de mal toute notre vie. Ils nous apprennent à les faire de la mauvaise manière et tout le monde autour de nous les fait de la même manière, alors nous pensons à tort que c’est ainsi qu’ils devraient être faits.

La façon dont vous égouttez les pâtes est un bon exemple de ce genre de tâches quotidiennes que pratiquement tout le monde fait de manière incorrecte. S’ils vous demandent quelle est la technique à suivre pour filtrer les spaghettis, les macaronis, les spirales ou tout autre type de pâtes, votre réponse est sûrement la suivante: placez la passoire dans l’évier et versez le contenu du pot à l’intérieur, de sorte que l’eau de cuisson coule dans les égouts.

C’est ainsi que la grande majorité des gens le font, mais ce n’est pas la bonne façon de procéder. Si vous remarquez, dans de nombreux cas, il y a de la pâte qui sort et finit dans l’évier, si l’eau déborde, elle peut imprégner la pâte de saleté, et vous pouvez également éclabousser et brûler avec l’eau.

Dans la cuisine, tout est utilisé. Avant de jeter l’eau bouillante des pâtes dans l’évier, découvrez ce que les grands chefs en font. Le connaissais-tu?

Utiliser la crépine de la bonne manière vous aidera à éviter tous ces problèmes.. Et qui de mieux qu’un Italien pour expliquer comment faire? Dans la vidéo suivante, l’utilisateur de TikTok @valeriachiodelli nous explique comment bien égoutter les pâtes.

Comme vous l’avez vu, ce que vous devez vraiment faire est de placer la passoire à l’intérieur du pot et de la retourner sur l’évier pour renverser l’eau. Grâce à la passoire, les pâtes restent à l’intérieur du récipient.

En outre, ce processus a un autre bogue. Outre la technique pour mettre la passoire, une autre chose que nous ne devons pas faire est de jeter l’eau de cuisson des pâtes. Conservez au moins une tasse de cette eau car, étant riche en amidon, Cela vous aidera à mieux lier la sauce que vous allez mettre sur les pâtes, en leur donnant plus de saveur et une meilleure texture.