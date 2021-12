Vous avez mal utilisé le réfrigérateur toute votre vie et vous ne le saviez probablement pas | La vie

Remplir le réfrigérateur ne semble pas être une tâche compliquée, la plupart d’entre nous se contentent de mettre des aliments dans le réfrigérateur sans aucun critère établi, une grave erreur que nous devons éviter.

Vous arrivez dès l’achat et vous devez le mettre au réfrigérateur, sauf exceptions -certaines d’entre elles erronées comme placer les œufs à la porte- nous n’appliquons aucun critère, l’objectif est que tout entre n’importe où.

Bien organiser l’intérieur du réfrigérateur et mettre les aliments au bon endroit Ce n’est pas une question d’ordre, cela permet d’éviter le gaspillage, de prolonger la durée de vie des aliments et de les rendre encore meilleurs.

L’une des erreurs les plus courantes consiste à utiliser du papier d’aluminium pour conserver les aliments au réfrigérateur, soit en les emballant, soit en les couvrant.

C’est une pratique que nous devons éviter au profit de contenants transparents qui nous permettent de voir les aliments qu’ils stockent à tout moment.

Selon les experts, pouvoir voir les aliments sans avoir à ouvrir aucun emballage, correctement conservés dans un récipient transparent, le rend plus attrayant et aide à gaspiller moins de nourriture.

Une autre erreur courante consiste à mettre vos œufs et produits laitiers dans la porte du réfrigérateur. Cette zone est la plus chaude dans un réfrigérateur et celle qui subit le plus de variations de température lors de l’ouverture et de la fermeture, c’est juste l’endroit le moins adapté pour ce type d’aliments délicats.

Au contraire, la partie arrière est la plus froide, et c’est là que nous devons stocker les aliments que nous ne prévoyons pas de manger immédiatement.

Une autre recommandation est d’essayer de séparer les fruits des légumes, chose relativement simple avec les réfrigérateurs actuels qui ont généralement déjà deux tiroirs.

La raison en est l’éthylène qui libère certains fruits comme les pommes, ce qui accélère le processus de maturation des légumes, modifiant leur saveur et leur durée de conservation.

Il est également important d’éviter la contamination croisée des aliments, chose difficile dans un espace aussi étroit que l’intérieur d’un réfrigérateur.

Une astuce utile consiste à placer les viandes au fond pour éviter que tout ce qui se trouve au-dessus soit à l’abri d’éventuels déversements.

Enfin, et peut-être le conseil le plus important : évitez d’encombrer le réfrigérateur. Les réfrigérateurs modernes refroidissent à l’air, il faut donc le laisser circuler librement, s’il y a beaucoup de nourriture à l’intérieur, l’air n’atteint pas toutes les zones uniformément et nous courons le risque que certains soient gâtés.