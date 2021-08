Vous avez manqué la sortie en salles de Space Jam 2 ? Le film a déjà débarqué sur HBO Max – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

HBO Max présente dans son catalogue Space Jam: A New Era, la deuxième partie des aventures de Bugs Bunny et des Looney Tunes accompagnés de la superstar de la NBA LeBron James.

Après le jeu dans Space Jam: Game of the Century, une nouvelle aventure Tunes arrive où LeBron, après avoir été piégé par une intelligence artificielle dans un monde virtuel, rejoint Bugs Bunny et ses amis pour affronter des joueurs numériques dans un jeu de basket professionnel afin que vous puissiez rentre chez toi avec ton fils.

Avec la participation de Michael B. Jordan, Don Cheadle et Zendaya, cette histoire permettra de passer un bon moment en famille et de revivre ces moments d’enfance avec les célèbres personnages de Warner Bros. avec qui toute une génération a grandi.

En plus de Space Jam : A New Era, les autres titres qui arriveront sur la plateforme cette semaine sont The Devil’s Legacy, Shrek 2, Madagascar et War of the Worlds ; ainsi que de nouvelles séries et épisodes de Call me Kat, Prodigal Son, Superman & Lois, DC’s Star Girl et Doctor Milagro.

Source : Cependant