Vous avez manqué le bateau sur SHIB et Safemoon ? Ne manquez pas 4JNET

4JNET est un nouveau projet qui offre aux investisseurs la possibilité d’obtenir des rendements massifs. Pour beaucoup, manquer des bateaux sur des projets comme SHIB et Safemoon a été un grand regret. Cependant, les investisseurs se voient offrir une nouvelle opportunité de réaliser le même type de rendement que 4JNET.

Le projet vise à provoquer une révolution monétaire qui conduira à son tour à l’inclusion financière. 4JNET met les investisseurs précoces et tardifs sur un pied d’égalité, offrant à chaque investisseur la possibilité de réaliser d’énormes profits sur ses investissements. Le jeton crypté est structuré de manière à récompenser les détenteurs à long terme qui y sont à long terme. Cela leur permet d’atteindre leurs objectifs financiers grâce aux gains réalisés en investissant dans 4JNET.

4JNET devrait faire ses débuts le 1er décembre, donnant aux investisseurs la possibilité d’échanger les actifs numériques du monde entier. Il s’agit d’une autre chance pour les investisseurs de saisir rapidement un actif d’une valeur appréciable.

Les experts et les joueurs seniors adorent 4JNET

4JNET a été l’un des favoris des meilleurs acteurs de l’espace crypto. Il a reçu l’approbation d’experts et de joueurs seniors sur tout le marché. Cette prise en charge est attribuée à la logique sous-jacente et au mécanisme de protection des jetons cryptés. Il garantit que les jetons sont conservés dans le temps et protège contre la déflation du marché lorsque les investisseurs vident leurs avoirs.

L’équipe de 4JNET est de grands partisans du thème HODL qui fait souvent écho sur le marché des crypto-monnaies. L’histoire a prouvé qu’il n’y a pas de meilleur moyen de tirer le meilleur parti que de détenir des actifs numériques pendant un certain nombre d’années. Ainsi, 4JNET est conçu avec cette théorie éprouvée à l’esprit.

4JNET encourage les investisseurs à conserver longtemps en les récompensant pour leur patience. Les investisseurs qui détiennent leurs actifs 4JNET recevront des jetons supplémentaires chaque jour tant qu’ils détiennent.

Traitement équitable pour les investisseurs

Comme mentionné ci-dessus, 4JNET paie ses investisseurs pour conserver leurs jetons. Il s’agit d’empêcher les détenteurs de vider tous leurs avoirs en même temps, faisant ainsi chuter le prix de l’actif. L’une des façons dont 4JNET y parvient est par le biais de son mécanisme de frais de service décroissant.

Pour chaque transaction effectuée sur la blockchain, 4JNET retiendra 90% du montant de la transaction. Ce sera les frais de service. De cette façon, 4JNET peut maintenir des prix stables pour le jeton. Ensuite, 6% seront distribués à tous les détenteurs de jetons, tandis que le reste sera transféré dans un pool de liquidités 4JNET.

Afin de favoriser non seulement les premiers investisseurs, 4JNET prévoit de réduire les frais de service jusqu’à 10 %. La diminution entrera en vigueur à mesure que le volume des transactions augmentera, offrant un pont entre les investisseurs précoces et tardifs.

4JNET paiera ainsi des frais de service plus élevés que les investisseurs tardifs, mais toutes les transactions verront un pourcentage distribué et une autre partie envoyée dans des pools de liquidité. Cela stabilisera le prix de l’actif, même si la pression de vente est élevée.

Sécurisé et verrouillé

La sécurité est une préoccupation majeure lorsque vous investissez dans des crypto-monnaies. En effet, il n’y a aucun moyen de récupérer les jetons une fois qu’ils ont été transférés, ce qui rend le besoin d’une plate-forme sécurisée d’autant plus important. 4JNET a été construit avec cette préoccupation à l’esprit.

La licence US MSB est l’une des licences les plus recherchées dans l’espace de trading de devises numériques. Toutes les institutions qui accordent des services d’échange monétaire et d’envoi en crypto doivent avoir cette licence, et 4JNET a obtenu cette licence. Cela a fait de 4JNET une plate-forme fiable et de première classe pour les investisseurs mondiaux qui comprennent l’importance de la licence.

De plus, 4JNET fait auditer son contrat intelligent par une entreprise de sécurité de réseau blockchain de renommée mondiale. CertiK est connu pour travailler avec de grandes plateformes. Leur portefeuille comprend la fourniture de services d’audit pour Binance, Huobi et OKEx, en plus des écosystèmes blockchain comme Ethereum, Terra et Neo.

Le certificat de liquidité et les contrats de 4JNET sont également bloqués dans un trou noir. La véritable liquidité de son moteur principal garantira que les détenteurs à long terme en retireront le plus d’avantages. Un développement qui n’a pas encore été vu dans l’industrie des tokens.

La transparence est le nom du jeu

4JNET s’efforce de fournir aux investisseurs des projets durables et maintient la transparence sur la façon d’investir. Tout d’abord, l’édition limitée NFT de 4JNET est sortie le 20 octobre. Au total, 5 000 NFT en édition limitée seront vendus à l’avance, ce qui sera effectué avant le lancement du token le 1er décembre.

4JNET prend à nouveau un chemin intéressant avec cela. La performance de la prévente n’affectera pas le lancement prévu le 1er décembre. 4JNET procédera au lancement du token, que l’objectif de prévente soit atteint ou non.

Les NFT vendus aux détenteurs au cours de la prévente de trois jours représenteront 30% de tous les jetons lors du lancement du 1er décembre. Les détenteurs de NFT pourront réclamer 30 % de tous les jetons après le lancement, puis déverrouiller 2 % des jetons chaque jour par la suite. Tant qu’ils détiennent leurs NFT, ils seront éligibles pour recevoir 2% des jetons chaque jour à l’avenir.

De plus, la détention des TVN donne droit à une réduction de 3 % sur tous les frais de service.

Enfin, l’équipe 4JNET ne détient aucun jeton 4JNET. Les fonds collectés grâce à la prévente seront consacrés à la publicité sur les plateformes de médias sociaux telles que Facebook, Twitter, YouTube et les KOL de l’industrie.

Les jetons 4JNET sont développés avec enthousiasme et ils offrent un potentiel illimité à ses investisseurs. Pour en savoir plus sur le projet, visitez le *insérer le site Web ou le lien pertinent*.